نيابة عن وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، شارك مساعد الوزير عبدالإله بن سعد الدلاك في الاجتماع الرابع والثلاثين الذي عقده وزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر الاتصال المرئي، وترأسه وزير شؤون الشباب والرياضة في مملكة البحرين رئيس الدورة الحالية أيمن بن توفيق المؤيد، وبمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح الحجرف.وتم خلال الاجتماع مناقشة عددٍ من الموضوعات المشتركة، في مقدمتها تنفيذ إعلان العلا، والبيان الختامي، والقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى في دورته (41) في المجال الشبابي، إضافة إلى تنفيذ قرارات المجلس الأعلى في القمة السابقة في ما يتعلق بالشباب، ومنها استكمال متطلبات التنافسية العالمية، وتعزيز الشراكات الإستراتيجية، وتطوير آليات العمل المشترك.كما وافق وزراء الشباب والرياضة على مبادرة تمكين الشباب للمستقبل، ومبادرة تخصيص يوم سنوي للشباب الخليجي (اليوم الخليجي للشباب)، إلى جانب الموافقة على الدراسة التفصيلية لمشروع «سجل الذهب»، الذي يتضمن رصد وتوثيق إنجازات مواطني دول مجلس التعاون في مختلف ميادين العطاء والابتكار والإبداع، وتحويلها إلى اللجنة الشبابية لاستكمال إجراءات تنفيذ المشاريع.