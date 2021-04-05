تسبب الحارس الدولي شريف إكرامي، حارس مرمى فريق بيراميدز في خطأ فادح، كلف فريقه هدفًا خلال مباراة الرجاء البيضاوي المغربي، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية والتي فاز الرجاء 2-0.

بعد ربع ساعة من انطلاق المباراة، تلقى شريف إكرامي تسديدة ضعيفة، كانت في طريقها إلى خارج المرمى، لكن إكرامي حاول اللحاق والإمساك بها، لتتحول بشكل غريب إلى مرمى فريقه.

وأثار الخطأ الفادح لإكرامي موجة من الجدل في أوساط الكرة المصرية، ليخرج عدد من زملائه ومدربوه في محاولة للدفاع عنه وتبرير موقفه.

أحمد حسام ميدو قال «لغة الأرقام تقف في صف شريف إكرامي، وأرقامه مميزة هذا الموسم مقارنة بمواسم أخرى خلال فترة وجوده مع الأهلي... في النهاية أي حارس عندما يبتعد لفترة يحتاج فترة لاكتساب حساسية المباريات لأن حراسة المرمى مركز مختلف وما حدث في لقاء الرجاء خطأ وارد».

وكتب أسطورة الحراسة المصرية، عصام الحضري، عبر حسابه الشخصي «كل الدعم لشريف إكرامي، لا يوجد حارس مرمى بدون أخطاء وأنا واحد منهم.. أفضل حراس المرمى في العالم يخطئون وهذا وارد في كرة القدم».

ووجه الحضري نصيحة لإكرامي «إتمرن كويس واقفل اذنك من أي هجوم عليك، بالتوفيق يا نجم وربنا يكرمك ويوفقك يا شريف».