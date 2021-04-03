خطف الأهلي المصري بطاقة التأهل إلى دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعدما قلب تأخره بهدفين نظيفين أمام مضيفه المريخ السوداني إلى تعادل 2-2 اليوم (السبت) في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من المجموعة الأولى بالبطولة، التي شهدت أيضاً فوز سيمبا التنزاني على فيتا كلوب الكونغولي 4-1.

وتقدم المريخ بهدف سجله رمضان عجب في الدقيقة 26، وأضاف سيف تيري الهدف الثاني في الدقيقة 36، قبل أن يسجل بدر بانون هدف الأهلي الأول في الدقيقة 81 من ركلة جزاء، ليضيف بعدها ياسر إبراهيم هدفه الحاسم بكرة رأسية عدل بها النتيجة في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع الأهلي رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثاني، فيما رفع المريخ رصيده إلى نقطتين في المركز الرابع الأخير. وضمن الأهلي حصوله على المركز الثاني في المجموعة بغض النظر عن نتائج آخر جولة.

وفي المباراة الثانية، ضمن سيمبا تأهله كأول المجموعة بفوزه على فيتا كلوب 4-1.