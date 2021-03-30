تعيش الكرة السودانية عرسا تاريخيا، بعد تأهل «صقور الجديان» إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا التي ستقام في الكاميرون العام القادم.

واحتفت السودان قاطبة بنجوم المنتخب، حيث أغدقت الشركات والمؤسسات اللاعبين المساهمين في الإنجاز، بالجوائز والهدايا التكريمية نظير تحقيق هذا المنجز التاريخي، وتعد هذه الحوافز هي الأعلى في تاريخ الكرة السودانية.

ونال كل لاعب 385 مليون جنيه سوداني (385 ألف ريال)، وقطعة أرض سكنية، ويتوقع أن تتواصل الهدايا التكريمية لنجوم «صقور الجديان» بعد الإنجاز التاريخي، بحسب تقارير صحفية في السودان.

وتأهل المنتخب السوداني هو التاسع لصقور الجديان، حيث سبق للسودان التأهل للبطولة أعوام، 1957 و1959 و1963 و1970 و1972 و1976 و2008 و2012. كما فازت السودان باللقب عام 1970.