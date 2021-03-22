تدخل وزير الشباب والرياضة العراقي، عدنان درجال، لحل قضية نجم الكرة العراقية الراحل أحمد راضي، بعد أن أعلنت أُسرته عرض منزلها الوحيد في العاصمة الأردنية عمان للبيع من أجل تسديد ما بذمة الراحل من قروض مالية لإقامة مشروع رياضي واستثماري ببغداد.

وقال درجال في بيان، ان ضمان حقوق عائلة الراحل احمد راضي «واجب وطني إنساني لا ينبغي أن يشك فيه أحد».

وأضاف أنه «متواصل مع أهل الشأن في ما يخص منزل الراحل راضي، وجميع المتعلقات في طريقها إلى الحل خلال الأيام القليلة المقبلة بما يوازي مكانة وجماهيرية النجم المبدع، إذ ينال هذا الموضوع أقصى درجات الاهتمام الحكومي».