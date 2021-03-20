أعلن نادي المريخ السوداني عبر بيان رسمي عن مفاجأة من العيار الثقيل، إذ كشف عن تلاعب نادي سيمبا التنزاني بنتائج فحوصات فايروس «كورونا» الخاصة بلاعبي المريخ السوداني قبل المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء الماضي في تنزانيا وانتهت بفوز الفريق التنزاني بثلاثية نظيفة.

وبدأت أحداث القصة عندما وصلت بعثة المريخ السوداني إلى تنزانيا مطلع الأسبوع الماضي، وتم عمل مسحة خاصة بفايروس «كورونا» لكافة أفراد البعثة وعددهم (41 شخصا)، وتسلم بعدها مسؤولو المريخ نتائج المسحة لـ(33 شخصا) من البعثة، فيما تم اخبارهم أن الأسماء الـ8 المتبقية مصابون بالفايروس وهم لاعبو الفريق: عبدالرحمن كرنقو، التاج يعقوب، بخيت خميس، رمضان عجب، توني، بكري المدينة، سيف الدمازين، عماد عبدالمنعم.

وعقب خسارة المريخ وعودته إلى السودان أجرت البعثة مسحة جديدة أثبتت عدم إصابة الـ8 بالفايروس على عكس ما تم اخبارهم به في تنزانيا، لتصدر إدارة المريخ بيانا رسميا جاء فيه:

تلاعب نادى سيمبا التنزانى بنتائج فحص كورونا، حيث تسلمت بعثة المريخ (33) نتيجة فحص من مجموع (41) وتم إسقاط 8 لاعبين في نتيجة فحص كورونا التى خضعت لها بعثة المريخ بتنزانيا، وقرر النادى تقديم شكوى عاجلة للاتحاد الأفريقى يبين من خلالها تلاعب النادى التنزاني بنتائج فحص كورونا، وقام النادى بمراسلة مراقب المباراة والكاف طالباً تأجيل المباراة لحين التأكد من نتيجة الفحص للاعبين الـ8 ولم تقم إدارة المستشفى بتسليم البعثة الإدارية أى نتائج للـ8 لاعبين بل أشارت في حديثها لمندوب النادى الى أنهم مصابون بكورونا.

يذكر أن سيمبا التنزاني والمريخ السوداني يلعبان في مجموعة واحدة في دوري أبطال أفريقيا تضم إلى جانبهما الأهلي المصري وكلوب فيتا الكونغولي، ويتصدر سيمبا المجموعة برصيد 10 نقاط يليه الأهلي برصيد 7 نقاط ومن ثم فيتا كلوب بـ4 نقاط ويتذيل المريخ المجموعة بنقطة وحيدة.