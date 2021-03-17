عاقبت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، لاعب فريق القوة الجوية، إبراهيم بايش، بالإيقاف لثلاث مباريات وفرض غرامة مقدارها 3 ملايين دينار عراقي، بسبب طريقة احتفاله بالهدف الذي أحرزه في مرمى الزوراء.

وقالت اللجنة في بيانها «بعد اطلاع اللجنة على التصوير المرئي للمباراة وما تلاها، كذلك مراجعة الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي على إثر حركة لاعب القوة الجوية (ابراهيم بايش) في طريقة احتفاله بالهدف، ولكون مثل هذه الحركات تُعد محرمة وممنوعة محليا ودوليا، فقد تقرر معاقبة اللاعب (إبراهيم بايش) بالإيقاف لثلاث مباريات، على أن تكون العقوبة الفنية بالطرد من ضمنها».

وكانت لجنة الانضباط قد عقدت اجتماعا لمناقشة أحداث مباراة الزوراء والقوة الجوية التي جرت ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدوري العراقي الممتاز.