ألمح رئيس نادي الزمالك الموقوف المستشار مرتضى منصور، في حديثه الخاص مع «عكاظ»، إلى عدم رضاه عن قرار المحكمة الإدارية الذي أيد قرار حل مجلس إدارة نادي الزمالك بحكم نهائي ورفض جميع الطعون المقدمة.

وأطلع مرتضى منصور «عكاظ» على صور ضوئية من رسائل تلقاها عبر هاتفه قبل وأثناء جلسة المحكمة (تحتفظ «عكاظ» بنسخ منها) وأبدى انزعاجه التام من محتواها، إذ حوت تلك الرسائل معلومات وتسريبات لنتيجة الطعون التي تقدم بها مرتضى ضد قرار وزارة الرياضة المصرية.

وختم مرتضى منصور تعليقه الخاص لـ«عكاظ» بعبارة: «البقاء لله»، بعد أن كتب في صفحته الشخصية أنه «يحترم الحكم الصادر ولن يعلق على أحكام القضاء».

وكانت وزارة الرياضة المصرية قد قررت في نوفمبر 2020 إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك بشكل مؤقت وتحويل المجلس إلى النيابة العامة طبقا لإجراءات اللجنة التفتيشية، بعد رصد عدد من المخالفات التي استدعت تحقيق النيابة، وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادي، قبل أن تحكم المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن الذي تقدم به رئيس نادي الزمالك السابق، ضد قرار وزارة الشباب والرياضة.

وجاء قرار وزارة الرياضة المصرية بحل مجلس الزمالك، للتحقيق في مخالفات مالية وإدارية، قالت إنها رصدتها، بعد حملة تفتيشية قامت بها داخل أروقة النادي.