أيدت المحكمة الإدارية العليا في مصر، الحكم النهائي بحل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، قاضية برفض جميع الطعون التي أقامها رئيس الزمالك الموقوف وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار حل مجلس الإدارة برئاسته، وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في طعن مرتضى منصور وأعضاء مجلس الزمالك السابقين، خلال الجلسة السابقة للمحكمة التي عقدت مطلع الشهر الحالي، موصية برفض جميع الطعون وتأييد قرار حل مجلس إدارة النادي.