سحبت اليوم قرعة دوري أبطال أفريقيا 2021 التي أسفرت عن مجموعة متوازنة لحامل اللقب «الأهلي المصري» وأصعب نسبياً لوصيفه «الزمالك المصري» فيما جاء الهلال السوداني في المجموعة الأصعب التي ضمت إلى جواره صن داونز الجنوب أفريقي ومازيمبي الكونغولي وشباب بلوزداد الجزائري، وجاءت كافة المجموعات على النحو التالي:

المجموعة الأولى: المريخ السوداني - سيمبا التنزاني - فيتا كلوب من الكونغو الديمقراطية - الأهلي المصري.

المجموعة الثانية: شباب بلوزداد الجزائري - الهلال السوداني - ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي - مازيمبي من الكونغو الديمقراطية.

المجموعة الثالثة: كايزر تشيفز الجنوب أفريقي - بترو أتليتكو الأنجولي - هورويا الغيني - الوداد المغربي.

المجموعة الرابعة: تينجيت السنغالي - مولودية الجزائر - الزمالك المصري - الترجي التونسي.