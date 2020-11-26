يشهد استاد القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية عند العاشرة من مساء الغد قمة استثنائية تجمع قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا.وستكون جماهير الكرة على موعد مع الإثارة والندية في قمة أُطلق عليها «ديربي القرن»، لأنها تجمع أعرق فريقين في القارة السمراء والوطن العربي في نهائي أهم البطولات الأفريقية، وسيتنافسان على بطاقة مؤهلة لكأس العالم للأندية. وكان الزمالك قد وصل إلى النهائي بعد أن تأهل ثانياً في دور المجموعات ليتفوق على الترجي التونسي في ربع النهائي ومن ثم تجاوز الرجاء المغربي في نصف النهائي.فيما تأهل الأهلي أيضاً بالمركز الثاني في دور المجموعات، لينجح بعدها في تجاوز صن داونز الجنوب أفريقي في ربع النهائي ومن ثم الوداد المغربي في نصف النهائي.يُذكر أن الزمالك سبق له تحقيق اللقب القاري 5 مرات في أعوام «1984، 1986، 1993، 1996، 2002»، وحقق النادي الأهلي التاج الأفريقي في 8 مناسبات سابقة أعوام «1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013».