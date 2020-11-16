وافق المجلس التنفيذي لإمارة دبي واللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، على عودة الجماهير لحضور الفعاليات الرياضية بنسبة 30%، حيث تم بالفعل حضور الجماهير لبطولات الملاكمة، والغولف، والكريكت، وكرة السلة، والبولو، وبطولة «ريد بل» للسيارات «كار بارك درفت»، وبناء الأجسام. كما يجري العمل للتجهيز لعودة الجماهير في البطولات الرياضية القادمة التي ينظمها مجلس دبي الرياضي أو يشرف على تنظيمها، وخاطب مجلس دبي الرياضي المنظمين والاتحادات الرياضية بإمكانية عودة الجماهير لمباريات جميع الرياضات التي تقام في ملاعب وصالات دبي.فيما تستعد دبي لاستضافة المزيد من الرياضيين والمنتخبات خلال الفترة القادمة، في إطار الاستعداد لمنافسات أولمبياد طوكيو 2020، التي ستقام صيف العام القادم بعد تأجيلها لمدة عام بسبب جائحة «كورونا».ويتواصل مجلس دبي الرياضي مع عدد من الاتحادات الرياضية واللجان الأولمبية الوطنية لعدد من الدول المتقدمة رياضياً الراغبة في إقامة معسكرات تدريبية لرياضييها ضمن برنامج الإعداد للأولمبياد القادمة، حيث سيقدم المجلس التسهيلات اللازمة لحضور الرياضيين من تأشيرات الدخول والتدريب في المنشآت الرياضية المتطورة بدبي.