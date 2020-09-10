أعلن نادي الوحدة الإماراتي تسجيل إصابات إيجابية بفايروس كورونا المستجد بين عدد من أفراد الفريق، إذ أبلغ الاتحاد الآسيوي بعدم قدرته على التوجه إلى قطر لاستكمال بطولة دوري أبطال آسيا.

من جهته، خاطب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، لإعلامه بعدم إمكانية الاستجابة لطلبه وطلب النادي بتأجيل مباريات دور المجموعات، وذلك بسبب استكمال الاستعدادات ووصول العديد من الفرق من أجل خوض المنافسة.

وأكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أنه ستتم إحالة الأمر إلى اللجان المختصة في الاتحاد بحسب التعليمات الموضوعة.

يذكر أن فريق الوحدة الإماراتي يحتل حالياً المركز الثاني في المجموعة الأولى.