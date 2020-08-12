أعلن حارس مرمى النادي المصري أحمد مسعود، اعتزاله اللعب، وأنه لن يلعب كرة القدم مجددا، وذلك في أعقاب الاتهامات التي طالته بأنه تسبب في نشر فايروس كورونا في معسكر الفريق، معربا عن استيائه من تردد الشائعة.

مسعود الذي مازال يعاني مرارة فقد والدته التي توفيت منذ يومين، قال في تصريحات لبرنامج «ملعب ONTime» الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير عبر قناة «أون تايم سبورتس»: «حالتي النفسية سيئة للغاية وحرصت على الخروج أمام وسائل الإعلام للإعلان عن عدم استمراري في لعب كرة القدم. مسحتي في البداية كانت نتيحتها إيجابية والثانية سلبية والحمدلله لست مصاباً بكورونا الاّن، ولكني لن ألعب كرة القدم مرة أخرى».

وأضاف: «وُجهت عدة اتهامات لي بأنني سبب نقل فايروس كورونا لباقي الفريق بعد حضورهم لعزاء والدتي منذ 48 ساعة، وهذا غير صحيح تماماً. أجريت (الاثنين) مسحة كورونا مرتين بمفردي بعيدا عن الفحوصات التي يجريها اتحاد الكرة، وتحولت النتيجة إلى سلبية الحمد لله. لا أعرف سبب شائعة نقلي عدوى كورونا لفريق المصري، لكن مصدرها ليس مسؤولي النادي، أكن للمصري وجماهيره كل الاحترام ولهم كل التحية والتقدير، ولا توجد أي مشكلة لي مع النادي».