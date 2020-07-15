تسبب مبلغ «200 ريال قطري» في حدوث أزمة داخل أروقة نادي الخور القطري، عقب استبعاد القائمة المرشحة لانتخابات مجلس إدارة النادي برئاسة اللاعب الدولي السابق محمد مبارك المهندي، وعللت اللجنة أسباب الاستبعاد نظراً لعدم سداد المهندي غرامة تأخير دفع الاشتراك، ما فجر غضب محمد مبارك المهندي، وهو الأمر الذي تسبب في عزوف كافة الشخصيات عن الترشح لرئاسة مجلس إدارة النادي.

وفي التفاصيل؛ كان لاعب منتخب قطر السابق محمد مبارك المهندي قد أكد في تصريحات صحفية تلقيه اتصالات وصفها بأنها من قيادات كبرى في وزارة الثقافة والرياضة تُجبره على الانسحاب من الانتخابات، مرجعة ذلك إلى سبب غريب، إذ أشار إلى أنهم أكدوا له أن سبب إجباره على الانسحاب نظراً لسداده قيمة الاشتراك في عضوية نادي الخور لعام 2019 قبل موعدها، وهي مخالفة تستحق غرامة بمبلغ 200 ريال!