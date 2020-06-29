أعلن نادي الاتحاد السكندري المصري، اليوم (الاثنين)، أن الفحوص الطبية كشفت عن حالة إصابة واحدة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بين لاعبي الفريق الأول لكرة القدم.

وذكر النادي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت: «أظهرت نتائج المسحة الطبية الثانية التي أجريت للاعبي الفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفني والإداري بالتنسيق بين نادي الاتحاد السكندري والاتحاد المصري لكرة القدم يوم السبت الماضى، وجود حالة واحدة إيجابية للاعب بالفريق حامل لفيروس كورونا (كوفيد-19)».

وأضاف النادي: «على الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات لعزل اللاعب من خلال الدكتور عمرو الأشلم طبيب الفريق الذي سيتولى جميع الإجراءات والتدابير الخاصة بعلاج اللاعب وعزله بالتنسيق مع الدكتور محمد سلطان المستشار الطبي للاتحاد المصري لكرة القدم حتى تعافيه وتماثله التام للشفاء».