قررت اللجنة التنظيمية الخليجية لكرة السلة إلغاء إقامة بطولة الأندية الخليجية لأبطال دول مجلس التعاون الخليجي لكرة السلة (40) المقرر إقامتها في قطر بتاريخ 22-6-2020 م وذلك نظراً للأوضاع التي تمر بها المنطقة من انتشار فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والصعوبات بالتنقل والسفر من وإلى بعض الدول بسبب تعليق بعض الرحلات الدولية وشروط وضوابط السفر والدخول إلى المطارات والإجراءات الوقائية التي تتم فيها وحفاظاً على سلامة كافة أعضاء الوفود المشاركة على أن يتم الإبقاء على حق الاتحاد القطري في استضافة هذه البطولة لعام 2021م.