يحتفي النجم العربي الكبير محمد صلاح اليوم بذكرى ميلاده الـ28، في ظل إنجازات وأرقام كبيرة حققها لاعب ليفربول الإنجليزي في الأعوام الأخيرة، وضعته ضمن أفضل نجوم اللعبة على مستوى العالم.

وبدأ النجم المصري مشواره الاحترافي مع نادي المقاولون العرب المصري، قبل أن ينتقل فوراً إلى أوروبا عبر بوابة بازل السويسري ومنها إلى تشلسي الإنجليزي، ليلعب هناك تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينهو، ولم تستمر تجربة صلاح مع الفريق اللندني سوى موسمين قبل أن يقرر الانتقال إلى فيورنتينا الإيطالي، لتنفجر موهبته هناك ويقدم أداء كبيرا جذب من خلاله أنظار فريق العاصمة روما الذي تعاقد معه في موسم 2015، ولعب هناك لمدة موسمين شارك خلالهما في 83 مباراة مسجلاً 33 هدفا.

لتبدأ بعدها الرحلة الأهم في تاريخ الفرعون المصري مع ليفربول الإنجليزي وذلك منذ موسم 2017، إذ شكل محمد صلاح ثلاثياً مرعباً مع ساديو ماني وفيرمينيو في خط هجوم ليفربول، ونجح محمد صلاح في تحقيق لقب هداف الدوري الإنجليزي لموسمين متتاليين كما أنه ينافس حالياً على لقب الهداف.