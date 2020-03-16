تلقى رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد خالد الرشيد من مقر إقامته في تونس اتصالًا هاتفيًا من منسوبي سفارة خادم الحرمين الشريفين في تونس يفيده بنقل جميع أعضاء بعثة نادي الخليج وجميع منسوبي اتحاد كرة اليد المشاركين والمتواجدين في البطولة العربية الخامسة عشرة لأبطال الكؤوس في تونس بالتواجد بالعاصمة والسكن في أحد الفنادق على حساب السفارة.جاء ذلك بعد أن تم تأجيل موعد سفرهم المتوقع مساء اليوم الاثنين بعد أن فشلت المساعي في إيجاد حجوزات تعيدهم إلى أرض الوطن بسبب تعليق السفر لعدد من بلدان العالم، ومن المتوقع أن يتم إبلاغ البعثة بالموعد الجديد والمؤكد لعودتهم إلى أرض الوطن.من جهته طمأن رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد خالد الرشيد عبر «عكاظ» الجميع، مؤكدًا أن كافة أعضاء البعثة سواء فريق الخليج أو الحكام المشاركين في البطولة أو منسوبي اتحاد اليد وصلوا إلى العاصمة تونس بناءً على طلب السفارة السعودية والجميع يقطن في أحد فنادق العاصمة، وجميع أعضاء البعثة يتمتعون بصحة جيدة ويحظون باهتمام كبير وعناية فائقة من قبل سفارة خادم الحرمين الشريفين في تونس.وقدم الرشيد شكره وتقديره لمنسوبي السفارة على جهودهم الكبيرة في توفير كافة الاحتياجات وتسهيل الأمور.ويتوقع إعادة أعضاء البعثة إلى أرض الوطن يوم الأربعاء القادم بعد تنسيق السفارة مع الجهات ذات العلاقة والاختصاص.