يواجه الاتحاد العربي لكرة القدم، مأزقا كبيرا بعد أن قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إجراء جميع المباريات في مختلف المسابقات الكروية بجميع فئاتها دون جمهور اعتبارا من أمس (الأربعاء)، في قرار احترازي من تفشي فايروس كورونا، إذ من المقرر إقامة نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال يوم السبت الموافق 18 أبريل القادم على مجمع الأمير مولاي عبدالله الرياضي بالرباط، ودعت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في بلاغها كلا من العصبة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، والعصبة الوطنية لكرة القدم هواة، والعصبة الوطنية لكرة القدم المتنوعة، والعصبة الوطنية كرة القدم النسوية إلى التقيد بهذا القرار، ومن المتوقع أن تعقد اللجنة المنظمة للبطولة اجتماعا عاجلا لمناقشة نقل النهائي من المغرب أو تأجيله لحين تجاوز الأزمة الصحية الراهنة.