قرر اتحاد الإمارات لكرة القدم إقامة جميع المباريات في مختلف المسابقات الكروية المحلية بكافة فئاتها «كأس رئيس الدولة ودوري الدرجة الأولى ودوري الدرجة الثانية ومسابقات المراحل السنية، مسابقات كرة الصالات والكرة الشاطئية ومسابقات السيدات» بدون حضور الجماهير اعتبارا من تاريخه حتى إشعار آخر، وبعد التنسيق مع الجهات المعنية وذلك انطلاقا من حرص الاتحاد على سلامة اللاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والجماهير.

وأكدت اللجنة الإنتقالية لإتحاد الإمارات لكرة القدم في بيان اصدرته مساء أمس (الأربعاء)، أن الاتحاد يتابع مع الجهات المختصة بالدولة آخر التطورات الصحية المتعلقة فيروس كورونا المستجد «19 COVID» والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها كافة الجهات المعنية لحماية المجتمع.

ودعا البيان المعنيين كافة بالقطاع الكروي بالدولة والأندية والأكاديميات الخاصة إلى التقيد بالقرار حفاظا على سلامة الجميع.

من ناحية أخرى أصدرت رابطة المحترفين لكرة القدم بيانا أكدت فيه أنه انطلاقا من مبدأ السلامة العامة، تتابع الرابطة مع الجهات المختصة الأوضاع الصحية الراهنة، والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها مختلف الجهات.

وأكدت أنه تقرر إقامة كافة مباريات المسابقات التي تنظمها الرابطة وعلى رأسها دوري الخليج العربي بدون حضور جماهيري اعتبارا من تاريخه حتى إشعار آخر وذلك حرصا على ضمان السلامة للجميع.

وأكد محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم حرص الاتحاد على سلامة كافة ممارسي لعبة كرة القدم في الدولة، واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية المناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية وذلك في ظل الوضع الصحي الراهن التي تعيشه المنطقة.

وقال إن البيانات الصادرة بشأن إقامة كافة مباريات كرة القدم في الدولة بشتى فئاتها بدون جمهور، مع إيقاف الفعاليات المصاحبة لها بدءا من تاريخه حتى إشعار آخر تعد إجراء احترازيا حفاظا على سلامة ممارسي اللعبة والمجتمع بشكل عام.. مشيرا إلى قيام الاتحاد باتخاذ عدد من الاجراءات فيما يخص القرار منها عقد ورش عمل توضيحية لأندية الدولة لشرح آلية تطبيق الإجراءات الاحترازية وضرورة التقيد بها، والغاء المهرجانات والتجمعات الكروية لعمر 11 سنة فما دون، وإعادة جدولة مباريات المسابقات السنية، وكذلك تقنين الدورات والورش التدريبية.

وأوضح الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم أن الإجراءات الاحترازية المتبعة تأتي في إطار التعاون المستمر بين كافة الجهات المعنية في الدولة مع اتحاد كرة القدم من أجل السلامة العامة.