في عام 2020 الذي نودعه خلال الساعات القادمة، لعبت المملكة دورا كبيرا في برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة السيادية 2030، من خلال تحقيق التميز في الأداء الحكومي، وتعزيز الممكنات الاقتصادية، والارتقاء بمستوى الخدمات المعيشية، من خلال تسريع وتيرة تنفيذ مشاريع البنية التحتية الأساسية والرقمية، وإشراك المستفيدين في التعرف على التحديات وابتكار الحلول، ومساهمتهم في التنفيذ.وسجلت المملكة العديد من المنجزات التي سيحفظها التاريخ المعاصر بأحرف من نور لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بوصفه رجل الحزم والسلام والأمن، إذ تمكّن خادم الحرمين الشريفين بحنكته ومهارته في القيادة من تعزيز دور المملكة في الشأن الإقليمي والعالمي سياسياً واقتصادياً، وأصبح للمملكة وجود أعمق في المحافل الدولية وفي صناعة القرار العالمي، فشكلت عنصر دفع قويا للصوت العربي والإسلامي في دوائر الحوار العالمي على اختلاف منظماته وهيئاته ومؤسساته.«عكاظ» من خلال المرصد الإعلامي ترصد أهم الأحداث السعودية في 2020:6 ينايرتأسيس مجلس الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن11 أبريلإطلاق تطبيق تطمن التابع لوزارة الصحة في إطار مكافحة جائحة فايروس كورونا في السعودية 202030 ينايرإقامة البطولة السعودية الدولية لمحترفي الغولف11 فبرايرالصحة العالمية تطلب من جميع الدول أن تعتبر فايروس كورونا «العدو رقم واحد للبشرية»8 ينايرالمملكة العربية السعودية تبدأ جهودها لإعادة بناء محطات الطاقة في اليمن6 فبراير‏السعودية تعلق سفر المواطنين والمقيمين إلى الصين22 فبرايرالسعودية تعلق سفر المقيمين إلى إيران بسبب فايروس كورونا25 فبرايراستحداث ثلاث وزارات الرياضة، والاستثمار، والسياحة، وضم وزارة الخدمة المدنية إلى وزارة العمل تحت اسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية7 فبرايرالسعودية تعلق الدخول للعمرة والسياحة بسبب انتشار فايروس كورونا10 مارس- تأسيس البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات- تأسيس الهيئة السعودية للسياحة4 مارساستمراراً لجهود محاصرة كورونا وحفاظاً على السلامة.. تعليق العمرة مؤقتاً5 مارسإغلاق صحن المطاف حول الكعبة المشرفة طوال فترة تعليق العمرة، في خطوة احترازية لتكثيف أعمال التنظيف والتعقيم في الحرمين الشريفين6 مارسإغلاق الأسواق والمجمعات التجارية المغلقة والمفتوحة، عدا الصيدليات والأنشطة التموينية الغذائية في السعودية8 مارسأعلنت وزارة التعليم تعليق الدراسة في جميع مناطق ومحافظات المملكة، واستمرار التعليم عن بعد بسبب جائحة الفايروس المستجد9 مارسقدمت السعودية دعما ماليا بـ ١٠ ملايين دولار أمريكي لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة فايروس كورونا المستجد30 مارسالملك سلمان يأمر بتقديم العلاج مجانًا لجميع المصابين بفايروس كورونا من المواطنين والمقيمين ومخالفي أنظمة الإقامة12 ينايرتتويج ريال مدريد بالنسخة الجديدة من كأس السوبر الإسباني للمرة الـ11 في تاريخه، عقب فوزه بركلات الترجيح (4-1) على أتلتيكو مدريد في المباراة النهائية التي أُقيمت بمدينة جدة2 يونيوإقامة مؤتمر المانحين لليمن 202026 مارسانعقاد القمة الاستثنائية لقادة دول مجموعة العشرين افتراضيا13 مارسهيئة كبار العلماء تحرم على المصاب بكورونا شهود صلاة الجمعة والجماعة14 مارسالسعودية تعلق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين17 مارس«كبار العلماء» تقرر وقف صلاة الجماعة بالمساجد باستثناء الحرمين23 مارسمنع التجول في المدن السعودية بدءا من الساعة 7 مساءً9 أبريلانطلاقة قناة ذكريات التلفزيونية16 يونيوتأسيس صندوق التنمية السياحي28 يوليوالسماح بأداء فريضة الحج بأعداد محدودة جدًا؛ بسبب جائحة كورونا21 نوفمبرانعقاد قمة مجموعة العشرين «الرياض 2020» في الرياض17 ديسمبربدء حملة التطعيم ضد فايروس «كوفيد-19» في السعودية بلقاح «فايزر- بيونتيك»