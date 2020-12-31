في عام 2020 الذي نودعه خلال الساعات القادمة، لعبت المملكة دورا كبيرا في برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة السيادية 2030، من خلال تحقيق التميز في الأداء الحكومي، وتعزيز الممكنات الاقتصادية، والارتقاء بمستوى الخدمات المعيشية، من خلال تسريع وتيرة تنفيذ مشاريع البنية التحتية الأساسية والرقمية، وإشراك المستفيدين في التعرف على التحديات وابتكار الحلول، ومساهمتهم في التنفيذ.
وسجلت المملكة العديد من المنجزات التي سيحفظها التاريخ المعاصر بأحرف من نور لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بوصفه رجل الحزم والسلام والأمن، إذ تمكّن خادم الحرمين الشريفين بحنكته ومهارته في القيادة من تعزيز دور المملكة في الشأن الإقليمي والعالمي سياسياً واقتصادياً، وأصبح للمملكة وجود أعمق في المحافل الدولية وفي صناعة القرار العالمي، فشكلت عنصر دفع قويا للصوت العربي والإسلامي في دوائر الحوار العالمي على اختلاف منظماته وهيئاته ومؤسساته.
«عكاظ» من خلال المرصد الإعلامي ترصد أهم الأحداث السعودية في 2020:
6 يناير
تأسيس مجلس الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن
11 أبريل
إطلاق تطبيق تطمن التابع لوزارة الصحة في إطار مكافحة جائحة فايروس كورونا في السعودية 2020
30 يناير
إقامة البطولة السعودية الدولية لمحترفي الغولف
11 فبراير
الصحة العالمية تطلب من جميع الدول أن تعتبر فايروس كورونا «العدو رقم واحد للبشرية»
8 يناير
المملكة العربية السعودية تبدأ جهودها لإعادة بناء محطات الطاقة في اليمن
6 فبراير
السعودية تعلق سفر المواطنين والمقيمين إلى الصين
22 فبراير
السعودية تعلق سفر المقيمين إلى إيران بسبب فايروس كورونا
25 فبراير
استحداث ثلاث وزارات الرياضة، والاستثمار، والسياحة، وضم وزارة الخدمة المدنية إلى وزارة العمل تحت اسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
7 فبراير
السعودية تعلق الدخول للعمرة والسياحة بسبب انتشار فايروس كورونا
10 مارس
- تأسيس البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات
- تأسيس الهيئة السعودية للسياحة
4 مارس
استمراراً لجهود محاصرة كورونا وحفاظاً على السلامة.. تعليق العمرة مؤقتاً
5 مارس
إغلاق صحن المطاف حول الكعبة المشرفة طوال فترة تعليق العمرة، في خطوة احترازية لتكثيف أعمال التنظيف والتعقيم في الحرمين الشريفين
6 مارس
إغلاق الأسواق والمجمعات التجارية المغلقة والمفتوحة، عدا الصيدليات والأنشطة التموينية الغذائية في السعودية
8 مارس
أعلنت وزارة التعليم تعليق الدراسة في جميع مناطق ومحافظات المملكة، واستمرار التعليم عن بعد بسبب جائحة الفايروس المستجد
9 مارس
قدمت السعودية دعما ماليا بـ ١٠ ملايين دولار أمريكي لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة فايروس كورونا المستجد
30 مارس
الملك سلمان يأمر بتقديم العلاج مجانًا لجميع المصابين بفايروس كورونا من المواطنين والمقيمين ومخالفي أنظمة الإقامة
12 يناير
تتويج ريال مدريد بالنسخة الجديدة من كأس السوبر الإسباني للمرة الـ11 في تاريخه، عقب فوزه بركلات الترجيح (4-1) على أتلتيكو مدريد في المباراة النهائية التي أُقيمت بمدينة جدة
2 يونيو
إقامة مؤتمر المانحين لليمن 2020
26 مارس
انعقاد القمة الاستثنائية لقادة دول مجموعة العشرين افتراضيا
13 مارس
هيئة كبار العلماء تحرم على المصاب بكورونا شهود صلاة الجمعة والجماعة
14 مارس
السعودية تعلق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين
17 مارس
«كبار العلماء» تقرر وقف صلاة الجماعة بالمساجد باستثناء الحرمين
23 مارس
منع التجول في المدن السعودية بدءا من الساعة 7 مساءً
9 أبريل
انطلاقة قناة ذكريات التلفزيونية
16 يونيو
تأسيس صندوق التنمية السياحي
28 يوليو
السماح بأداء فريضة الحج بأعداد محدودة جدًا؛ بسبب جائحة كورونا
21 نوفمبر
انعقاد قمة مجموعة العشرين «الرياض 2020» في الرياض
17 ديسمبر
بدء حملة التطعيم ضد فايروس «كوفيد-19» في السعودية بلقاح «فايزر- بيونتيك»
وسجلت المملكة العديد من المنجزات التي سيحفظها التاريخ المعاصر بأحرف من نور لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بوصفه رجل الحزم والسلام والأمن، إذ تمكّن خادم الحرمين الشريفين بحنكته ومهارته في القيادة من تعزيز دور المملكة في الشأن الإقليمي والعالمي سياسياً واقتصادياً، وأصبح للمملكة وجود أعمق في المحافل الدولية وفي صناعة القرار العالمي، فشكلت عنصر دفع قويا للصوت العربي والإسلامي في دوائر الحوار العالمي على اختلاف منظماته وهيئاته ومؤسساته.
«عكاظ» من خلال المرصد الإعلامي ترصد أهم الأحداث السعودية في 2020:
6 يناير
تأسيس مجلس الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن
11 أبريل
إطلاق تطبيق تطمن التابع لوزارة الصحة في إطار مكافحة جائحة فايروس كورونا في السعودية 2020
30 يناير
إقامة البطولة السعودية الدولية لمحترفي الغولف
11 فبراير
الصحة العالمية تطلب من جميع الدول أن تعتبر فايروس كورونا «العدو رقم واحد للبشرية»
8 يناير
المملكة العربية السعودية تبدأ جهودها لإعادة بناء محطات الطاقة في اليمن
6 فبراير
السعودية تعلق سفر المواطنين والمقيمين إلى الصين
22 فبراير
السعودية تعلق سفر المقيمين إلى إيران بسبب فايروس كورونا
25 فبراير
استحداث ثلاث وزارات الرياضة، والاستثمار، والسياحة، وضم وزارة الخدمة المدنية إلى وزارة العمل تحت اسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
7 فبراير
السعودية تعلق الدخول للعمرة والسياحة بسبب انتشار فايروس كورونا
10 مارس
- تأسيس البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات
- تأسيس الهيئة السعودية للسياحة
4 مارس
استمراراً لجهود محاصرة كورونا وحفاظاً على السلامة.. تعليق العمرة مؤقتاً
5 مارس
إغلاق صحن المطاف حول الكعبة المشرفة طوال فترة تعليق العمرة، في خطوة احترازية لتكثيف أعمال التنظيف والتعقيم في الحرمين الشريفين
6 مارس
إغلاق الأسواق والمجمعات التجارية المغلقة والمفتوحة، عدا الصيدليات والأنشطة التموينية الغذائية في السعودية
8 مارس
أعلنت وزارة التعليم تعليق الدراسة في جميع مناطق ومحافظات المملكة، واستمرار التعليم عن بعد بسبب جائحة الفايروس المستجد
9 مارس
قدمت السعودية دعما ماليا بـ ١٠ ملايين دولار أمريكي لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة فايروس كورونا المستجد
30 مارس
الملك سلمان يأمر بتقديم العلاج مجانًا لجميع المصابين بفايروس كورونا من المواطنين والمقيمين ومخالفي أنظمة الإقامة
12 يناير
تتويج ريال مدريد بالنسخة الجديدة من كأس السوبر الإسباني للمرة الـ11 في تاريخه، عقب فوزه بركلات الترجيح (4-1) على أتلتيكو مدريد في المباراة النهائية التي أُقيمت بمدينة جدة
2 يونيو
إقامة مؤتمر المانحين لليمن 2020
26 مارس
انعقاد القمة الاستثنائية لقادة دول مجموعة العشرين افتراضيا
13 مارس
هيئة كبار العلماء تحرم على المصاب بكورونا شهود صلاة الجمعة والجماعة
14 مارس
السعودية تعلق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين
17 مارس
«كبار العلماء» تقرر وقف صلاة الجماعة بالمساجد باستثناء الحرمين
23 مارس
منع التجول في المدن السعودية بدءا من الساعة 7 مساءً
9 أبريل
انطلاقة قناة ذكريات التلفزيونية
16 يونيو
تأسيس صندوق التنمية السياحي
28 يوليو
السماح بأداء فريضة الحج بأعداد محدودة جدًا؛ بسبب جائحة كورونا
21 نوفمبر
انعقاد قمة مجموعة العشرين «الرياض 2020» في الرياض
17 ديسمبر
بدء حملة التطعيم ضد فايروس «كوفيد-19» في السعودية بلقاح «فايزر- بيونتيك»