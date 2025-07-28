قطع أمين محافظة الطائف المهندس عبدالله خميس الزايدي، بعدم صحة ما يتردد عن إزالة أحياء عشوائية في الطائف، وقال: «لا توجد حتى الآن أي إزالات للعقارات، وما يردده البعض عن قرب تنفيذ إزالات للعقارات بأحياء المدينة غير صحيح»، وأعرب عن أمله من الجميع أخذ المعلومات الصحيحة من المصادر الرسمية والموثوقة، وتجنب الشائعات والمعلومات المغلوطة، وأنه في حال وجود أي مستجدات حول هذا الموضوع سيتم الإعلان عن ذلك في حينه.وأوضح الزايدي، في حوار مع «عكاظ»، سهولة الحركة المرورية بعد توحيد عدد من المسارات في شوارع الطائف، مشيداً بتوجيهات ودعم ومتابعة محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، لافتاً إلى تنفيذ عدد من مشاريع الطرق. وقال: إن أعمال الأمانة ومشاريعها تركز على مواصلة التنمية الحضرية وفق تخطيط عمراني وإدارة الأصول بكفاءة وفاعلية، وبنية تحتية متطورة وذكية، وسياسات ومعايير عمرانية مستدامة، وتحسين المشهد الحضري، وتمكين الطلب وتحفيز العرض السكني بالتواؤم مع الاحتياجات، كما تعمل بالشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ جملة من المشاريع التنموية والتطويرية الاستثمارية المتنوعة لدعم الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياحية، وفي ما يلي نص الحوار:•• هناك العديد من المشاريع التنموية والتطويرية الجاري تنفيذها في مواقع مختلفة من المحافظة، تسهم في تعزيز البنية التحتية للخدمات، ومنها: مشاريع لإنشاء جسور للمركبات وجسور للمشاة، واستمرار جهود معالجة التشوه البصري، وتنفيذ الطرق والميادين والمباني، وإنشاء حدائق ومضامير للمشاة وساحات عامة، وأعمال لدرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار من خلال إنشاء عبارات صندوقية ومفتوحة، وتنفيذ أعمال سفلتة وأرصفة وإنارة.كما تعمل الأمانة، بالشراكة مع القطاع الخاص على تنفيذ جملة من المشاريع التنموية والتطويرية الاستثمارية المتنوعة في الطائف لدعم الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياحية، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030. واستحوذت الطائف على مجموعة من مشاريع الاستثمار بمجال تطوير البنية التحتية والمخططات ومدن ترفيهية وسياحية ومنتجعات علاجية وتطوير المتنزهات والحدائق العامة والملاعب الرياضية، ومشاريع أخرى ستحدث نقلة نوعية كبيرة في خدمات الترفيه والسياحة والأنشطة الجاذبة والبنية التحتية، مما يدعم الحركة الاقتصادية بالمنطقة ويحدث نقلة نوعية في المجالات معززة لجودة الحياة.وتستمر جهود الأمانة في طرح الفرص الاستثمارية الرائدة تباعاً في قطاعات وأنشطة خدمية مميزة، وذلك ضمن جهود دعم المستثمرين ورواد الأعمال بالتعاون مع القطاعات الحكومية والخاصة للارتقاء بالأنشطة السياحية والترفيهية والخدمية عموماً، لتحقيق مفهوم الاستدامة المالية، ورفع معدلات التنمية، وعناصر جودة الحياة، ودعم كفاءة الإنفاق. وتعمل الأمانة بالشراكة مع القطاعات كافة على تعزيز التنمية بالمحافظة، والارتقاء بالخدمات المقدمة للسكان والزوار بما ينهض بالخيارات المتاحة أمام راغبي السياحة والاستجمام بالطائف.• ما المشاريع المستقبلية التي تعتزم أمانة الطائف تنفيذها؟•• لدى الأمانة خطة إستراتيجية لأعمالها المستقبلية لمواكبة التطور الحضري بالمحافظة، والتماشي مع النمو السكاني والامتداد العمراني المستمر، وتعمل الأمانة على إيصال الخدمات الأساسية للجميع حتى يستفيد المواطن والمقيم من عطاءات التنمية في بلادنا. وتستهدف الأمانة تحقيق تطلعات القطاع البلدي، والتميز في تقديم خدماتها، وضمان رضا المستفيدين، والمساهمة في الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.• أين تتركز الأعمال في أمانة الطائف؟•• تتركز أعمال الأمانة ومشاريعها على مواصلة التنمية الحضرية وفق تخطيط عمراني وإدارة الأصول بكفاءة وفاعلية، وبنية تحتية متطورة وذكية، وسياسات ومعايير عمرانية مستدامة، وتحسين المشهد الحضري، وتمكين الطلب وتحفيز العرض السكني بالتواؤم مع الاحتياجات.والعمل على تقديم خدمات متميزة ومستوى امتثال مرتفع، والابتكار والتكامل في الخدمات، والعمل على تحفيز المشاركة والمسؤولية المجتمعية، وتجربة مستفيدين مميزة، ومبادرات ذات قيمة مضافة، والاهتمام بمحور الاستدامة المالية بتنمية الإيرادات البلدية، ورفع كفاءة الإنفاق والتخطيط المالي، وزيادة مشاركة القطاع الخاص والتخصيص، والعمل على توفير الممكنات اللازمة لتحقيق هذه الغايات.• أين وصلت أعمال توسعة شارع حسان بن ثابت وخالد بن الوليد؟•• جارٍ العمل حالياً على تنفيذ أعمال إزالة العقارات الواقعة في مسار مشروع توسعة وتطوير شارع خالد بن الوليد التجاري بوسط المدينة بمرحلته الأولى، ويعد هذا الشارع من الشوارع الحيوية وذات الكثافة المرورية العالية، ويخدم العديد من الأحياء السكنية المحيطة، كما ينقل الحركة المرورية لعدة محاور رئيسية بالمدينة، وتعمل الأمانة على إزالة 200 عقار على جنبات شارع خالد بن الوليد تم نزع ملكيتها لصالح المشروع خلال الفترة الماضية، وتسليم التعويضات المقررة لملاك العقارات.وتم إنهاء فصل الخدمات عن هذه العقارات، كما تمت إزالة الجزء الأكبر من العقارات، وسيسهم المشروع حال الانتهاء من تنفيذه في رفع كفاءة الحركة المرورية بهذا الشارع الذي يستقبل حركة المركبات التي تدخل المدينة من المنفذ الغربي، وييسر على القادمين عبر طريق الكر - الهدا، مروراً بجسر باب الحزم، ويسرع توزيع الحركة على المحاور والشوارع الرئيسية، كما يساعد إلى حد كبير في فك الاختناقات المرورية التي يشهدها الشارع في أوقات الذروة.ويأتي مشروع تأهيل شارع خالد بن الوليد التجاري بالطائف ضمن المشاريع التطويرية التي تنفذها الأمانة بمواقع مختلفة من المدينة لدعم خطة تعزيز مرونة التدفق المروري بشوارع المدينة، ويعتبر هذا الشارع محوراً مهماً لخدمة أرتال السيارات المتدفقة من العزيزية وشبرا والشرقية والريان والشهداء الشمالية والقمرية ونخب، وصولاً إلى حي النسيم، ويتصل بجسر النسيم الجديد (سيُفتتح قريباً)، الذي يقطع طريق الملك خالد ويرتبط بالطريق الدائري الأوسط.وتشمل أعمال الإزالة الحالية العقارات من نهاية شارع الملك سعود مروراً بشارع خالد بن الوليد حتى جسر خالد بن الوليد الواقع على طريق وادي وج. ويسهم مشروع التوسعة والتأهيل للشارع في انسيابية استيعاب أعداد أكبر من السيارات المتجهة من غرب المدينة لشرقها، ومرونة التفرع إلى طريق وادي «وج».• أهالي الحوية ينتظرون توفير الخدمات المقدمة لهم.. ماذا أعدت أمانة الطائف لهم؟•• تعتبر الحوية محوراً رئيسياً للتنمية والتطوير البلدي، وقد اهتمت أمانة الطائف بتعزيز أعمالها وخدماتها بالمحور الشمالي الذي يشهد نمواً سكانياً وعمرانياً متواصلاً، وهناك دعم لأعمال النظافة والصحة العامة، والسفلتة والإنارة والترصيف، وتطوير الشوارع الرئيسية كشارع الستين وفق اللائحة التنفيذية المحدثة لقواعد النطاق العمراني، ويتسق مع الاستعمالات المعتمدة للمدينة، ويتلاءم من الناحية التخطيطية والمرورية مع المتطلبات النظامية.وتعمل الأمانة، على تعزيز جهود تحسين الحركة المرورية بهذا المحور، بما يلبي حاجة السكان، إضافة إلى احتواء الحركة المرورية الكثيفة التي تزايدت بشكل ملحوظ نظراً إلى وجود مرافق حكومية مختلفة.وقد نفذت أمانة الطائف، دراسات تطويرية مهمة للخدمات البلدية بضاحية الحوية، وجرى تنفيذ عدد من مشاريع الطرق وأعمال درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار، ومشاريع الحدائق والتجميل، والأرصفة والإنارة، وأعمال معالجة العشوائيات، ورفعت جملة من الاحتياجات التطويرية لتأمينها خلال الفترة القادمة.• ما صحة إزالة بعض الأحياء في الطائف؟•• لا توجد حتى الآن أي إزالات للعقارات في الطائف، وتتابع الأمانة ما يردده البعض عن قرب تنفيذ إزالات للعقارات بأحياء المدينة، وهذا غير صحيح، ونتمنى من الجميع أخذ المعلومات الصحيحة من المصادر الرسمية والموثوقة، وتجنب الشائعات والمعلومات المغلوطة، وفي حال وجود أي مستجدات حول هذا الموضوع سيتم الإعلان عن ذلك في حينه.• الاستغناء عن الإشارات الضوئية هل انعكس على تخفيف الازدحام بالطائف؟•• أعتقد ذلك، ولدينا في الأمانة لجنة مختصة لدراسات النقل والمرور تقوم بدراسة مستفيضة لكافة الشوارع والتقاطعات والميادين، وتضع الحلول والبدائل المناسبة لمعالجة الاختناقات المرورية لضمان انسيابية التدفق المروري بشبكة الطرق الداخلية، ويتم تباعاً إلغاء الإشارات المرورية التي تحدث ازدحاماً مرورياً، واستبدالها بمحاور التفاف تستوعب التدفق المروري الكثيف.وهذا الأمر ساعد قائدي المركبات والركاب على سهولة الوصول لمقاصدهم من خلال تحرير الحركة المرورية، وتقليل زمن الانتظار، إضافة إلى تحسين انسيابية حركة السير في أوقات الذروة، وتقليل الازدحامات والاختناقات التي كانت حاصلة في العديد من المواقع.وتأخذ الأمانة في الاعتبار توفير وسائل السلامة المرورية التي تضمن سلامة المشاة أيضاً، وتقيم جسوراً للعابرين، ومطبات لتخفيض سرعة المركبات، وخطوط المشاة والحواجز واللوحات الإرشادية، وساهمت إزالة الإشارات الضوئية المرورية في رفع كفاءة الطرق وتحقيق الانسيابية للحركة المرورية في حاضرة الطائف.وأشير هنا إلى أن أعمال تطوير وتحسين الحركة المرورية بشبكة الطرق في الطائف تخضع للمتابعة والتطوير المستمر مع تعزيز وسائل السلامة المرورية بانتظام، وتتماشى جهود دراسة معالجة وتطوير التقاطعات ونقاط الازدحام المروري مع مساعي الأمانة نحو تمكين جودة الحياة في المجتمع من خلال تعزيز الخدمات البلدية، وفي مقدمتها الطرق الحضرية.• ماذا عن مخططات المنح بشمال الطائف؟•• تنفذ أمانة الطائف أعمال السفلتة في شوارع مخططات المنح الواقعة بمنطقة العرفاء شمال المحافظة، ضمن جهود وكالة المشاريع لتأهيل البنية التحتية وتوفير الخدمات البلدية، بما يسهم في رفع كفاءة الطرق وتيسير تنقل الأهالي وتحسين انسيابية الحركة المرورية، وتأتي هذه الأعمال في إطار دعم التنمية الحضرية بمحور شمال المدينة، ومواكبة النمو السكاني والعمراني في المخططات الجديدة، من خلال إيصال الخدمات البلدية وتطويرها وفق مؤشرات الكثافة والنمو، وبما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية للأمانة.وقد ربطت مخططات المنح بنظام المعلومات الجغرافية (GIS)، بهدف تحسين كفاءة الخدمة ورفع جودة الاستجابة الميدانية، وتواصل الأمانة تنفيذ مشاريع متعددة في مخططات المنح، تشمل تعزيز البنية التحتية، وتطوير خدمات النقل الداخلي، ورفع مستوى جودة الحياة، من خلال تحديد الأولويات وتنفيذ المشاريع بناءً على احتياجات الكثافة السكانية في كل موقع.أما بخصوص شمال الطائف عموماً، فإن هناك تنسيقاً تكاملياً مشتركاً بين الأمانة وكافة القطاعات الحكومية المختصة لتعزيز الخدمات بالمحاور كافة، خاصة شمال الطائف، نظراً إلى توجه النمو بهذا المحور بشكل واضح.• ما هي نسبة الإنجاز في جسر ونفق طريق الملك خالد وكذلك الطريق الأوسط؟•• يتم العمل بالمرحلة الأخيرة من تنفيذ جسر النسيم بتقاطع طريق الملك خالد مع شارع خالد بن الوليد، ويتم حالياً وضع اللمسات الأخيرة للمشروع، مع قرب الانتهاء من جسر الدوران المجاور خلال الأيام القادمة حتى يستفيد الأهالي من الجسر في دعم تحرير الحركة المرورية في هذا التقاطع المحوري والحيوي، وتحسين منطقة التقاطع وطرق الخدمة بما يدعم جهود الأمانة في تحقيق انسيابية الحركة المرورية من جنوب المدينة لشمالها والعكس، خصوصاً أن المشروع يخدم عدداً من الأحياء، ومنها: النسيم والصناعية والجال والبيعة ومخطط الملك فهد والقمرية والسحيلي وجبرا والمنتزه وغيرها، كما يساعد على استيعاب التدفق المروري من وإلى طريق المطار، وطريق الجنوب، وطريق الحدائق، وطريق حسان بن ثابت، وشارع الجال، ووادي وج، وتأمين حركة حرة للكثافة المرورية المنطلقة من وإلى شارع خالد بن الوليد التجاري.وسيتم ربط الجسر مستقبلاً بمحور الطريق الدائري الأوسط الجديد الجاري العمل فيه حالياً. وتعمل أمانة الطائف على تطوير عددٍ من الشوارع المحيطة والمتصلة بالمشروع، وتنفيذ مشاريع داعمة ضمن مشاريع أنسنة المدينة التي تواكب خطط التنمية الشاملة، وتلبي احتياجات التمدُّد والانتشار السكاني، وتسهم في تشجيع التنمية والاستثمار والسياحة في الطائف بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.