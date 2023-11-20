كشف نائب الرئيس للشؤون المؤسسية بالهيئة السعودية للملكية الفكرية، فواز عيسى المبلّع، عن مجالات الملكية الفكرية التي تتمتع بالحماية في السعودية، وقال في حوار مع «عكاظ»، إن للمؤلف حقوقاً معنوية ومادية وفق شروط، مؤكداً أن الحقوق محمية حتى لو نشرت باسم مستعار، مبيناً أن للطلاب والطالبات رسوماً مخفضة للتسجيل الاختياري لحق المؤلف، كما يوجد دعم للمخترعين، وأن الهيئة تسعى لتطويره مع الجهات المعنية، مشيراً إلى وجود 35 مدرباً متخصصاً بالملكية الفكرية بالهيئة، وفي ما يلي نص الحوار:• لنتعرّف على قانون الملكية الفكرية في السعودية ؟•• مجالاته عديدة ولدينا أنظمة عدة ولوائح خاصة بكل مجال، على سبيل المثال براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية، ولدينا أيضاً نظام حماية حقوق المؤلف، إضافة إلى قانون العلامات التجارية لدول مجلس التعاون.النشر بلا اسم• متى انضمت السعودية للمنظمة العالمية للملكية الفكرية وما هي المراحل التي سلكتها حتى أصبحت عضواً فعّالاً ؟•• انضمت المملكة كعضو في منظمة «الويبو» في 1982، وهي عضو فعال بانضمامها للعديد من المعاهدات والاتفاقيات.• مثل ماذا هذه الاتفاقيات ؟•• على سبيل المثال اتفاقية «برن» لحماية المصنفات الأدبية والفنية، واتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، ومعاهدة التعاون بشأن البراءات، واتفاق فيينا، ونحن في الهيئة نسعى دائماً لمواكبة المستجدات لينعكس ذلك بمردود إيجابي على أنشطة الهيئة.• ماذا عن حق المؤلف ؟••حق المؤلف هو مجموعة المصالح المعنوية والمادية التي تثبت للشخص في مصنفه، فهو المجال الموازي لمجال الملكية الصناعية وهو يحمي الإبداعات في المصنفات الفنية والأدبية والعلمية.• نريد أن نتعرّف على حقوق الملكية للحرفيين ؟•• تعد المصنفات الحرفية المبتكرة من المصنفات التي تتمتع بالحماية بموجب نظام حماية حقوق المؤلف وتتمتع بالحقوق الأدبية. مثلاً للمؤلِّف الحق في ممارسة نسبة المصنَّف إليه، أو نشره باسم مستعار، أو بدون اسم، وكذلك الاعتراض على أي تعد على مصنَّفه، ومنع أي حذف، أو تغيير، أو إضافة، أو تحريف، أو تشويه، أو كل مساس آخر بذات المصنَّف، إضافة إلى إدخال ما يراه من تعديل، أو إجراء أي حذف على مصنَّفه، ويمكنه سحب مصنَّفه من التداول.• ما مجالات حقوق المؤلف، وآلية توثيقها ؟•• المصنفات الأصلية المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم، أياً كان نوع هذه المصنفات، أو طريقة التعبير عنها، أو أهميتها، أو الغرض من تأليفها مثل المواد المكتوبة كالكتب، والكتيبات، وغيرها، والمصنفات التي تُلقى شفهياً كالمحاضرات، والخطب، والأشعار، والأناشيد، وما يماثلها، والمؤلفات المسرحية، والتمثيليات، والاستعراضات، ونحو ذلك من العروض التي تؤدى بالحركة، أو بالصوت أو بهما معاً، والمصنَّفات التي تعد خصيصاً لتذاع، أو تعرض بواسطة الإذاعة، وأعمال الرسم، والفن التشكيلي، والعمارة، والفنون الزخرفية، والحياكة الفنية، ونحوها.• هل يدخل في ذلك الإنتاج السمعي والبصري ؟•• بالتأكيد.. المصنَّفات السمعية، والسمعية البصرية، وأعمال الفنون التطبيقية سواءً أكانت حرفية، أم صناعية، وأعمال التصوير الفوتوغرافي، أو ما يماثله، والصور التوضيحية، والخرائط الجغرافية، والتصاميم، والمخططات، والرسوم (الكروكية)، والأعمال التشكيلية المتصلة بالجغرافيا، والطبوغرافيا، وفن العمارة، والعلوم، والمصنَّفات المجسمة المتعلقة بالجغرافيا، أو الطبوغرافيا، أو العمارة، أو العلوم.حماية تلقائية للشعراء• نسمع عن المصنفات المشتقة.. ما المقصود بها ؟•• مصنَّفات عدة مثل الترجمة والتلخيص، أو التعديل، أو الشرح، أو التحقيق، أو غير ذلك من أوجه التحوير، والموسوعات، والمختارات التي تعد مبتكرة من حيث اختيار محتوياتها أو ترتيبها، سواءً أكانت مصنفات أدبية، أم فنية، أم علمية، والتعبيرات (الفلكلورية) للتراث الشعبي التقليدي، والمختارات منها إذا كانت هذه المجموعات مبتكرة من حيث اختيار محتوياتها، أو ترتيبها.• ما الفرق بين حق المؤلف والحق المجاور ؟•• حقوق المؤلف هي الحقوق التي يتمتع بها المؤلف سواء كانت أدبية أو مالية على ابتكار وإبداع مصنفاتهم، أما الحقوق المجاورة هي حقوق يتمتع بها المؤدون كالممثلين والمغنيين وغيرهم، منتجي التسجيلات الصوتية، وهيئات البث وذلك لدورهم في إيصال المصنفات.• بالنسبة للقصائد والأشعار.. كيف نحميها فكرياً ؟•• داخلة ضمن حقوق المؤلف وتتمتع بالحماية التلقائية من إيداعها ونشرها، مع إتاحة التسجيل للقصائد والأشعار ضمن خدمات الهيئة.تسجيل بطولات الأندية• ماذا عن المقابل المالي للطلاب والطالبات وطريقة الحصول عليه ؟•• هي رسوم مخفضة للتسجيل الاختياري لحق المؤلف، كما يوجد حالياً دعم للمخترعين، وتسعى الهيئة لتطويره مع الجهات المعنية بذلك.• هل هناك حقوق فكرية للإعلام ؟•• نعم، وذلك وفقاً للمنتج النهائي الذي يتم إبداعه وابتكاره، فالمُصنفات المبتكرة متمتعة بالحماية سواءً كانت أدبية أو فنية أو علمية، فهي تتمتع بالحقوق الأدبية والحقوق المالية.• كم عدد الشكاوى الموجهة ضد العلامات المقلدة منذ بداية العام 2023 ؟•• مع ازدياد الوعي بالحقوق تزداد الشكاوى تباعاً، وقد بلغت عدد الشكاوى التي تم استقبالها فقط للعلامات التجارية 1,442 شكوى، ما يقارب 800 شكوى تعد من اختصاص الهيئة السعودية للملكية الفكرية.• هل هناك أعداد دقيقة عن المدربين المتخصصين في مجال الملكية الفكرية ؟•• يوجد حالياً 35 مدرباً متخصصاً بالملكية الفكرية وهم خريجو برنامج تدريب المدربين الذي أقيم بالتشارك مع الويبو.• هل يحق للأندية الرياضية تسجيل بطولاتها لدى هيئة الملكية الفكرية، وهل هناك نادٍ رياضي قام بذلك ؟•• تسجيل بطولات الأندية الرياضية لا يدخل من اختصاص الهيئة.• هل يعني ذلك أنه لا علاقة لكم إطلاقاً بالأندية الرياضية ؟•• تلتقي الملكية الفكرية مع المجال الرياضي في مجالات عديدة، فمثلاً في مجال العلامة التجارية يحق للنادي تسجيل شعاره كعلامة تجارية وتبني على هذا الأساس العلامة التجارية سمعتها وقيمتها التجارية، ولدى الهيئة تنسيق مع بعض الأندية لحماية واستغلال الابتكارات والإبداعات.دعم ونصح الشركات• كيف نحمي النموذج الصناعي ؟•• عبر موقع الهيئة السعودية للملكية الفكرية يمكن تقديم طلب تسجيل نموذج صناعي وذلك باستكمال كافة المتطلبات ودفع الرسوم المخصصة له والحصول على شهادة التسجيل نموذج صناعي على المستوى الوطني.• أعلنتم سابقاً عن المسار السريع لبراءات الاختراع.. ما المقصود به ؟•• المسار السريع هو أحد برامج العمل المشترك بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية ومكاتب الملكية الفكرية الدولية، والذي يمنح مقدم الطلب الحق في طلب تسريع عملية فحص براءة الاختراع في إحدى الدول بناء على النتائج الإيجابية في الدولة الأخرى أو العكس.• ما دور الهيئة في دعم ابتكارات المنشآت الصغيرة والمتوسطة ؟•• تقدم الهيئة السعودية للملكية الفكرية، مساعدة غير مباشرة من خلال تمكين المستفيدين وأصحاب حقوق الملكية الفكرية المحتملين من خلال منحهم حرية الوصول إلى خدمات التمكين المختلفة، مثل استشارات الملكية الفكرية المجانية، ويجري دعم الشركات ونصحها بتنمية أعمالها قبل الحصول على الملكية الفكرية وأثناءها وبعدها.• ما المقصود ؟•• أقصد أن هذه المساعدة والجهود المبذولة تتم بطرق متعددة وعلى مسارين الأول غير مباشر من خلال تمكين النظام الإيكولوجي من حيث بناء القدرات وإذكاء الوعي وبناء ملكية فكرية، ابتكارية قوية فضلاً عن إدارتها، والمسار الآخر مباشر من خلال توفير الوسائل المالية من خلال البرامج والمنح والمسابقات المختلفة عبر الوزارات الوطنية المختلفة والهيئات الحكومية مثل منشآت.عيادات استشارية• كم عدد العيادات الاستشارية للملكية الفكرية ؟•• تعد عيادات الملكية الفكرية أحد مبادرات وخدمات الهيئة السعودية للملكية الفكرية التي تساهم وتدعم فرص اكتساب وتوليد حقوق الملكية الفكرية واستخدامها من خلال تقديم الخدمات الإرشادية الفنية والقانونية الداعمة في مختلف مجالات الملكية الفكرية مثل براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق المؤلف والنماذج الصناعية.• أين موقع هذه العيادات ؟•• تقدم خدمة عيادات الملكية الفكرية افتراضياً عن طريق موقعها الإلكتروني الخاص.• هذا يعني أنها تقدم خدماتها للجميع ؟•• نعم.. تقدم العيادات خدماتها لجميع الفئات من مؤسسات أو أفراد مهتمين بالملكية الفكرية أو القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى الجهات الحكومية الراغبة في الاسترشاد حول الملكية الفكرية، كما تتواجد كذلك حضورياً في الفعاليات والمؤتمرات ذات العلاقة بمواضيع الملكية الفكرية.المتسوق الخفي والشكاوى• ما هي أبرز مُخرجات الحملة الشاملة الميدانية التفتيشية لاحترام حقوق الملكية الفكرية لعام 2023 ؟•• تم العمل على 2,411 من زيارات المتسوق الخفي الميدانية، و3,126 زيارات المتسوق الخفي الإلكترونية للمواقع الإلكترونية، وتحرير ما يقارب 70 محضراً.• كم عدد المواد المخالفة المضبوطة لعام 2023 وما هي تلك المواد ؟•• بلغ عدد المواد المخالفة لعام 2023 (38,867,166)، تشتمل على وحدات بلاستيكية وإعلانية تحتوي على العلامة التجارية المقلدة وكذلك حقائب وملبوسات وغيرها.• هل من إحصاءات عن عدد المواقع التي تم حجبها ؟•• بلغت عدد المواقع التي تم الرفع بها للحجب 2,382 موقعاً من إجمالي 2,878 موقعاً تم البلاغ عنها.• ما متطلبات وضوابط تسجيل العلامات التجارية ؟•• أبرز المتطلبات لتفادي الرفض أن تكون غير وصفية (تصف النشاط)، وأن لا يكون اسماً مضللاً للمستهلك، مثال (فاخر أجمل أمثل)، وبأن العلامة لا تحتوي على أسماء مسيئة أو شعارات دينية أو رموز سياسية، وأن لا تكون متشابهة لعلامات مسجلة وباقي الاشتراطات التي شرعها النظام.العلامة والاسم.. هناك فرق• ما قيمة اعتماد العلامات التجارية لدى الهيئة ؟•• النظام أقر الرسوم حسب المراحل، كل مرحلة من مراحل التسجيل لها رسوم.• وضح ماذا تقصد بالمراحل ؟•• رسوم التسجيل قيمتها 1,000 ريال، وبعد قبول الطلب رسوم النشر 575 ريالاً، وبعد انتهاء فترة النشر رسوم التسجيل النهائي 5,000 ريال، وبعد ذلك تُسجل العلامة لمدة 10 سنوات.• يقول أحدهم لـ«عكاظ»، إنه دفع مبلغ 1,000 ريال لاعتماد اسم تجاري غير مسترد؛ لكنه فوجئ بوجود اسم تجاري محجوز بنفس الاسم، فاضطر لدفع 1,000 ريال أخرى؛ والمنطق يقتضي بأن تُدفع رسوم الاسم التجاري مرة واحدة... ما ردّك على ذلك.. ألا توجد آلية استباقية فعّالة تجعلنا نتفادى تكرار الأسماء والرسوم ؟•• بداية يجب التنويه أن هناك فرقاً بين العلامة التجارية والاسم التجاري، فالعلامة التجارية تتخذ شكلاً مميزاً من رموز أو حروف وغيرها، بينما الاسم التجاري اسم يستخدم لتمييز المنشأة ذاتها ويمكن للمنشأة ذات الاسم التجاري امتلاك العديد من العلامات التجارية، فبذلك تختص الهيئة في كل ما يتعلق بالعلامات التجارية ويخرج عن اختصاصها ما يتعلق بالأسماء التجارية ويكون الاختصاص بذلك لوزارة التجارة.يقول نائب الرئيس للشؤون المؤسسية بالهيئة السعودية للملكية الفكرية، سجلنا 1,403 من طلبات براءات الاختراع داخل المملكة، وبراءات الاختراع الصادرة لمقدمي الطلبات عددهم 349 طلباً، والعلامات التجارية المسجلة داخل المملكة 8,137، فيما جاءت طلبات التصاميم الصناعية من داخل المملكة 430 طلباً،، إضافة إلى شهادات تسجيل التصاميم الصناعية الصادرة من داخل المملكة 233 طلباً، وأيضاً طلبات التسجيل الاختياري لمصنفات حق المؤلف نحو 674 طلباً، وشهادات التسجيل الاختياري لمصنفات حق المؤلف 375 طلباً.عن الحقوق المالية للمؤلف يقول المبلع: للمؤلِّف أو من يفوضه حق طبع المصنَّف ونشره على شكل مقروء، أو تسجيله على أشرطة مسموعة أو مرئية، أو اسطوانات مدمجة، أو ذاكرة إلكترونية، أو غير ذلك من وسائل النشر، وله حق ترجمة المصنَّف إلى لغات أخرى، أو اقتباسه، أو تحويره، أو إعادة توزيع المادة المسموعة، أو المرئية، ومن حقوقه نقل المصنَّف إلى الجمهور بأي وسيلة ممكنة، مثل العرض، أو التمثيل، أو البث الإذاعي، أو عبر شبكات المعلومات، وجميع أشكال الاستغلال المادي للمصنَّف بوجه عام، بما في ذلك التأجير التجاري المسموح به.