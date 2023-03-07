بحضور رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وأعضاء مجلس الاتحاد ورؤساء وممثلي الاتحادات والأندية العربية، أجريت، مساء أمس (الإثنين)، في العاصمة السعودية الرياض، مراسم قرعة بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، لمرحلتي الدورين الأول والثاني، التي شارك في مراسم سحبها نجوم العرب؛ ماجد عبدالله، وحمود سلطان، وخالد بدرة، وعصام الحضري، وعماد الحوسني، ومحمد نور، وزهير بخيت، بمشاركة رئيس اللجنة المنظمة عبدالله الجنيبي، والأمين العام المساعد للاتحاد العربي مبارك الضفيان.وجاءت نتائج قرعة الدور الأول على النحو التالي:الشباب السعودي والقوة الجوية العراقيالصفاقسي التونسي وقطر القطريالبرج اللبناني والوحدة الإماراتيالنهضة العماني وشباب الخليل الفلسطينيالمحرق البحريني والسيب العمانينواذيبو الموريتاني وشباب الأردن الأردنيالجيش الملكي المغربي والاتحاد الليبيالمريخ السوداني وتشرين السوريالهلال السوداني والمنامة البحرينيطلائع الجيش المصري وأهلي طرابلس الليبيفحمان اليمني والاتحاد المنستيري التونسيالكويت الكويتي وشبيبة الساورة الجزائريوجاءت قرعة الدور الثاني (المجموعات) على النحو التالي:المجموعة الأولى: الترجي التونسي، الاتحاد السعودي، Q3، الشرطة العراقيالمجموعة الثانية: السد القطري، الوداد المغربي، Q4، الهلال السعوديالمجموعة الثالثة: الزمالك المصري، Q5، النصر السعودي، Q2المجموعة الرابعة: شباب بلوزداد الجزائري، الرجاء المغربي، Q1، Q6ورأس الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، اجتماع مجلس الاتحاد الـ76، مساء أمس في الرياض، بحضور أعضاء المجلس، وتم خلاله اعتماد تقرير الأمين العام الفني والإداري والمالي، والاطلاع على تحضيرات كأس الملك سلمان للأندية، بجانب الاطلاع على أجندة ومسابقات الاتحاد العربي لعام 2023 واعتمادها، وتحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية القادمة للاتحاد.وفي جانب آخر، وبحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، تم مساء أمس توقيع اتفاقية بين الأمين العام للاتحاد العربي الدكتور رجاء الله السلمي، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، لاستضافة الاتحاد السعودي للدور الثاني من البطولة الصيف القادم في مدن؛ أبها، والطائف، والباحة، بالمملكة العربية السعودية.