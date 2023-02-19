أكد القنصل الأمريكي العام في المنطقة الغربية أسعد فارس لـ«عكاظ»، أن بصمة السعودية في شعبها العظيم؛ الذي يتميز بالكرم والجود، وعبَّر في حواره مع «عكاظ» عن شكره وتقديره للشعب السعودي، منوهاً بالعلاقة بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، لافتاً إلى أن العلاقات بين البلدين قوية وتعود إلى أكثر من 78 عاماً.وأوضح أن التحول الذي حدث في السعودية على مدى السنوات الماضية يعد مدهشاً، إذ ساهمت رؤية 2030 في تنويع الاقتصاد في شتى المجالات وأوجدت قطاعات جديدة؛ مثل الترفيه، والسياحة، والبيئة الإبداعية.وذكر أن الولايات المتحدة تعمل، جنباً إلى جنب، مع حلفائها وشركائها على تعزيز بيئة سياسة دولية، وتبني شراكات تعزز القدرات في تقنيات الذكاء الاصطناعي.. وإلى تفاصيل الحوار:علاقات متميزة وشعب عظيم• تتمتع السعودية والولايات المتحدة بعلاقات ثنائية متميزة، ما الذي يمكن فعله للارتقاء بالعلاقات، من حيث السهولة في بروتوكولات التأشيرات للسياح وطلاب المنح الدراسية الذين يزورون الولايات المتحدة للدراسة؟•• نعم، منذ ذلك الحين، شهدنا نمواً هائلاً في علاقتنا مع الحكومة السعودية، وتمتد العلاقات الآن لتشمل المجالات التعليمية والاقتصادية والثقافية، فضلاً عن الصداقات الشخصية بين الأمريكيين والسعوديين، التي تمتد لسنوات وعقود، ويؤدي تسهيل السفر المشروع إلى ازدهار وتقوية هذه العلاقات بين أفرادنا وشراكاتنا، وتعزيز التفاهم المتبادل بين المواطنين الأمريكيين والسعوديين. وخلال زيارة الرئيس الأمريكي بايدن إلى جدة، أعلن البيت الأبيض، أنه اعتباراً من الأول من أغسطس 2022، امتدت مدة صلاحية تأشيرات الزيارة B1/‏‏‏ B2 للمواطنين السعوديين من 5 إلى 10 سنوات، وهذا الإنجاز هو نتيجة مباشرة لعمق العلاقات الإنتاجية التي تتمتع بها الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.وأخيراً، وسعنا برنامج الإعفاء من المقابلات للمواطنين السعوديين الذين يجددون تأشيرات الزيارة الخاصة بهم لتشمل بعض المتقدمين الذين تبلغ أعمارهم 40 عاماً أو أكبر، أو الذين تبلغ أعمارهم 17 عاماً أو أقل، ويساهم هذا البرنامج في إعفاء بعض المتقدمين المؤهلين لبرنامج الإعفاء من الحضور إلى المقابلة.وأود أن أُضيف أنه يسافر آلاف الطلاب السعوديين إلى الولايات المتحدة كل عام لمتابعة تعليمهم العالي، كما يسافر المئات من السعوديين للمشاركة في برامج تبادل ثقافية وتعليمية ممولة من الحكومة الأمريكية، كما أننا نعطي الأولوية لمواعيد التأشيرات للطلاب، من أجل ضمان وصول والتحاق هؤلاء الطلاب بدراستهم في الوقت المحدد. وبالمثل، فإننا نقدم مواعيد عاجلة للسفر الطبي والإنساني، إضافة إلى رحلات العمل العاجلة، والقسم القنصلي هو المسؤول عن تقديم خدمات التأشيرات.وأود أن أضيف أيضاً أن بصمة السعودية في شعبها العظيم، الذي يتميز بالكرم والجود، كما أود أن أنتهز هذه الفرصة للتعبير عن شكري وتقديري للشعب السعودي للترحيب بنا، ونحن سعداء لاستضافتهم في الولايات المتحدة.نتائج إيجابية وتحول مدهش• ما انطباع المواطنين الأمريكيين المتواجدين في الولايات المتحدة عن السعودية؟•• بشكل عام، يلاحظ المواطنون الأمريكيون النتائج الإيجابية لرؤية المملكة 2023 منذ انطلاقها، وإنه لأمر مدهش أن نشهد التحول الذي حدث في السعودية على مدى السنوات الماضية، كما ساهمت رؤية 2030 في تنويع الاقتصاد في شتى المجالات وقطاعات جديدة مثل الترفيه والسياحة والبيئة الإبداعية، التي شهدناها في العديد من الفعاليات مثل مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي؛ حيث نظمنا دوراتنا التدريبية الرائدة في مبادرة الإعلام في الشرق الأوسط لكتاب السيناريو التليفزيوني العرب الطموحين والمنتجين، وسباق فورميلا Formula1 Grand Prix التابع لشركة أمريكية، إضافة الى العديد من المبادرات الأخرى، ونحن فخورون بالمساهمة في دعم وتعزيز مثل هذه المبادرات الإيجابية.تعليم يناسب سوق العمل• مع تأكيد وزارة التعليم توفير قاعدة شاملة لطلابها في السعودية من خلال تقنيات تدريس جديدة ومبتكرة، ما الميزة التي لا تزال تتمتع بها الولايات المتحدة كعامل جذب للطلاب؟•• أحد أهداف رؤية 2030 هو تزويد الشباب السعودي بالتعليم والمهارات التي تتناسب مع احتياجات سوق العمل، ويبحث الطلاب عن أفضل تعليم متوفر، والجامعات الأمريكية تقدم ذلك بالضبط، حيث تتيح الجامعات الأمريكية الوصول إلى الأكاديميين المعتمدين وتوفير مرافق البحث الأكاديمي، إضافة الى توفير الحرم الجامعي الخلاب في المناطق الريفية وفي المدن.ويسر الولايات المتحدة أن تستضيف آلاف الطلاب السعوديين الذين يدرسون في الولايات المتحدة، وفي العام الماضي وحده تم تسجيل 18 ألف طالب سعودي في الكليات والجامعات الأمريكية. وتحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى في الشرق الأوسط والسابع على مستوى العالم في إلحاق طلابها بجامعات الولايات المتحدة للحصول على تعليم عالمي المستوى.وتعد خدمات «EdUSA» الاستشارية في سفارة الولايات المتحدة وقنصلياتها مراكز استشارية معتمدة تابعة لوزارة خارجية الولايات المتحدة، وتشمل الخدمات الأساسية الإرشاد الجامعي ومعلومات الاختبارات الموحدة والنشرات والمنشورات المتعلقة بالتعليم وتوجيهات ما قبل المغادرة، إضافة إلى فرص المنح الدراسية.كذلك، وبالتعاون مع حكومة السعودية، تقدم الولايات المتحدة العديد من برامج التبادل التعليمي الثقافي المصممة لإعطاء القادة السعوديين الشباب تجارب أكاديمية ومهنية وشخصية تثري، كما تسعى هذه البرامج إلى زيادة التفاهم المتبادل بين شعبي السعودية والولايات المتحدة.فرص الطاقة وتنويع الاقتصاد• كيف يمكن للولايات المتحدة، أن تشارك في نمو المملكة، خصوصاً مع تركيز السعودية على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا ومصادر الطاقة المتجددة؟•• بالتأكيد عملت الشركات الأمريكية بشكل وثيق مع شركاء سعوديين منذ بداية العلاقة بين بلدينا كشركاء حقيقيين لتحقيق نتائج تعود بالفائدة على كلٍّ من السعودية والولايات المتحدة.وتعمل الولايات المتحدة، جنباً إلى جنب، مع حلفائنا وشركائنا، على تعزيز بيئة سياسة دولية، كما نعمل على بناء شراكات تعزز قدراتنا في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحمي أمننا القومي والاقتصادي، وتعزز قيمنا.ووفقاً لذلك، نشارك في العديد من المناقشات الثنائية والمتعددة الأطراف لدعم التنمية المسؤولة، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي الجديرة بالثقة، كما يتم تشجيع الشركات الأمريكية التي لديها خبراء في مجال الطاقة المتجددة على استكشاف الفرص التجارية في قطاع الطاقة المتنوع بشكل متزايد في المملكة.وأود أن أضيف أن رؤية 2030، أدت إلى بدء تحول المملكة إلى وجهة أكثر ترحيباً للأعمال والسياحة، كما ساهمت للبلاد في تنويع اقتصادها، ولا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بأن تكون الشريك الاقتصادي المفضل للسعودية.وأيضاً يقدم مكتب الخدمات التجارية في القنصلية العامة الأمريكية مجموعة من الخدمات والبرامج لمساعدة الشركات الأمريكية المهتمة بممارسة الأعمال التجارية في السعودية والتصدير إليها.التعدين وقدرات الصناعة• كيف يمكن للولايات المتحدة أن تشارك السعودية في سعيها لتصبح رائدة في مجال المعادن، خصوصاً مع تزايد عدد الأحزمة بقطاع التعدين في الربع الخالي ومختلف مناطق المملكة؟•• يتابع مكتب الخدمات التجارية لدينا ويستجيب لتغيرات السوق، وفي العام الماضي فقط حددنا التعدين كواحد من 9 قطاعات ذات أولوية لدينا، ونحن نتابع هذا القطاع واللاعبين الرئيسيين عن كثب لمطابقة الفرص مع احتياجات وقدرات الصناعة الأمريكية، وحضر مكتبنا التجاري منتدى Future Minerals الشهر الماضي ويرى فرصاً جيدة للاستكشاف.