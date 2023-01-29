صدر حديثاً كتاب «نادي المراهقين الأكثر نجاحاً» للكاتب اليافع مروان حاتم، الذي يبلغ من العمر 15 عاماً، والكتاب يشارك بالدورة الرابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2023.يطبق الكتاب الخطوات الثلاث الرئيسة المشتركة بين الأشخاص الأكثر نجاحاً وتميزاً حول العالم، التي يرى الكاتب بأن هذه الخطوات هي ما يحتاجه المراهق لكي يكون مستعداً للانطلاق إلى عالم النجاح والسعادة.كتاب «نادي المراهقين الأكثر نجاحاً» يطرح أفكاراً متميزة عن كيفية حلّ مشاكلك بفعالية، والتفكير بإيجابية، والثقة بالنفس، واستثمار ذاتك، وإدارة وقتك، وطرق فعالة ومبتكرة لكسب المال في مرحلة مراهقتك، والعديد من الموضوعات الشيقة الأخرى! إضافة إلى أن جميع الموضوعات بهذا الكتاب مقدمة بأسلوب ممتع وشيق وسهل الفهم.وكتاب «نادي المراهقين الأكثر نجاحاً» يساعد جميع المراهقين في التغلب على المشاكل والتحديات التي قد يواجهونها، وبناء علاقات صداقة ناجحة وطويلة المدى، وتحقيق أهدافهم من سنٍ صغيرة، والانسجام مع أسرهم، وتحسين صورتهم أمام أنفسهم، وغير ذلك الكثير.. إضافة إلى أن الكتاب مليء بالموضوعات المثيرة للاهتمام، والاقتباسات التحفيزية، والأفكار الإيجابية، والكثير من القصص الواقعية الممتعة عن مراهقين حقيقيين من جميع أنحاء العالم.ومروان حاتم، كاتب مصري، يبلغ من العمر 15 عاماً. ويعد كتاب نادي المراهقين الأكثر نجاحاً أول أعماله.