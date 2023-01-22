قال رؤساء شركات التكنولوجيا في منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا إنهم لاحظوا أدلة على تغيُّرات في الطبيعة المزاجية للأجيال الجديدة، تومئ إلى أن «الإيميل» في طريقه إلى الانقراض، أسوةً بالفاكس. وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة وايبرو ثييري ديلابورتي، التي يصل عدد موظفيها حول العالم إلى 260 ألف شخص، أن 10% من موظفي شركته لا يراجعون «الإيميل» ولو مرة في الشهر. وقال إنه يتواصل مع موظفيه من خلال إنستغرام ولينكدن. وقال إن موظفيه يتعاملون مع سناب شات وغيره من التطبيقات. وقال الرئيس التنفيذي لمنصة الفيديو فيميو أنجالي سود للمشاركين في المنتدى إن الإيميل أضحى شيئاً من الماضي. وقال مدير شركة أكوراكاست للتسويق الرقمي في لندن فرهاد ديفيشا إنه يتواصل مع موظفيه برسائل على منصة «فرق ميكروسوفت»، أو تطبيق واتساب. وأضاف: أدركت خلال السنوات الثلاث أو الخمس الماضية أنك إذا أردت إنجاز عمل سريع فيجب ألا تكلف به موظفيك على الإيميل. غير أن شركة راديكاتي المتخصصة في أبحاث التكنولوجيا قالت إن الإيميل باقٍ على رغم تلك التحديات؛ إذ استُخدم خلال 2022 أكثر من 333 مليار مرة. وسيرتفع إلى 390 مليار مرة بحلول 2026. وأشارت إلى أن 4.2 مليار نسمة من سكان العالم يستخدمون الإيميل. وقالت رئيسة الشركة سارة راديكاتي: لا نشعر بأن الإيميل يحتضر.