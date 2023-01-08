عبّر الشاعر حسن محمد الزهراني عن اعتزازه باختياره «شخصية مهرجان الشارقة للشعر العربي 19»، وأهدى التكريم لشريكة حياته (زوجته)؛ كونها آزرته خلال مسيرة تجاوزت الأربعين عاماً. وعدّ الزهراني التكريم وسام فخر، كون الوطن السعودي يُكرّم باسمه، ويراه شرفاً كبيراً أن يتوج عشقه للوطن بهذا التكريم كونه جزءاً من الوطن الذي يمثله في كل زمان ومكان. موضحاً فخره بالتكريم الذي يأتي برعاية قامة عربية سامقة هو حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي؛ الذي قدم للوطن العربي والعالم الإسلامي بأسره خدمات جليلة في شتى المجالات الأدبية والثقافية والعلمية والاجتماعية والإنسانية، هذا الرجل الذي لا ينضب عطاؤه.وثمّن الزهراني للفريق الذي ينظم المهرجان العربي كل عام، بحضور نخبة من الشعراء العرب، في بيت الشعر في الشارقة وفي ضيافة سيد الكرم (القاسمي النبيل)، وأثنى على دائرة الثقافة بالشارقة برئاسة عبدالله العويس، وبيت الشعر الذي ضم الشعراء العرب بكل محبةٍ وجمال.