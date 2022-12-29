من المنتظر إعلان الرواية الفائزة فى جائزة بانيبال للترجمة الأدبية العربية لعام 2022، يوم 12 يناير المقبل، ويشار إلى أن القائمة القصيرة تضم ثلاث روايات؛ وهى رواية «الرجال الذين ابتلعوا الشمس» تأليف: حمدى أبو جليل من مصر وترجمة: همفري تي ديفيز، ورواية «هوت ماروك»، تأليف: ياسين عدنان من المغرب وترجمة: ألكساندر إيلينسو، رواية «انزلاق» تأليف: محمد خير من مصر وترجمة: روبن موجر، ويقام حفل توزيع الجوائز في 8 فبراير 2023.يذكر أن المترجمة سارة عناني توجت بجائزة بانيبال للترجمة الأدبية العربية 2021، عن ترجمة رواية The Girl with Braided Hair، وهي النسخة الإنجليزية من رواية «شغف»، للروائية رشا عدلي، وكتبت رشا عدلي الرواية فى إطارين زمنيين - 2012 و1798 - وقدمت سرداً تاريخياً رائعاً عن زمن نابليون في مصر، مقدمة عرضاً وافياً لما يحدث في الحملة الفرنسية من خلال مذكرات الفنان والكاتب المقيم في بونابرت، ألتون جيرمان. في غضون ذلك، تكشف الأبحاث التي أُجريت في العصر الحديث للرواية أن الفنان كان يحب فتاة مصرية جميلة، خلد صورتها في لوحة غامضة موجودة الآن في أحد المتاحف.وتأسست الجائزة في عام 2006؛ وهي جائزة سنوية تمنح إلى المترجم الذي يقوم بترجمة عمل أدبي عربي إبداعي كامل إلى اللغة الإنجليزية يتمتع بأهمية أدبية، ويقوم عمر سيف غباش برعاية الجائزة ودعمها إحياء لذكرى والده الراحل سيف غباش من خلال إطلاق اسمه على الجائزة، التي تشرف على إدارتها جمعية المؤلفين في المملكة المتحدة.