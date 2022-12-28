يصدر عن دار نشر جامعة تكساس ترجمة إنجليزية لرواية الكاتبة العُمانية هدى حمد «التي تعد السلالم» للمترجمين ندين سنو، وليم تاجرت، بعنوان آخر وهو «رأيتها في أحلامي» للرواية المترجمة.تدور أحداث رواية «التي تعد السلالم» عن امرأة تدعى «زهية»، تعرف بشخصيتها الصارمة وكثرة التذمر من عاملات المنازل اللواتي لا يستطعن الاستمرار في العمل بسبب صرامتها، ولكن مع مجيء «فانيش» العاملة الجديدة، تنقلبُ بينهما موازين القوة والضعف، والسيطرة والامتثال بسبب امرأة ثالثة تظهرُ في حلم العاملة أولاً ثمّ بصورة غرائبية تنتقل المرأة المجهولة إلى أحلام «زهية». يقرب الحلم المشترك بين زهية والعاملة، فتنهار المناعة النفسية بينهما، حيثُ تستدرج قصّة كل واحدة منهما قصّة الأخرى وإلى جوار القصتين، وهنالك أيضاً قصّة ثالثة أساسية وهي قصّة زوج زهية الذي يسعى إلى كتابة روايته عن زنجبار وعن أمّه الأفريقية «بي سورا».وتقول دار النشر عن الرواية في نسختها المترجمة: رواية قوية تتناول العنف الشخصي والعنف المنهجي، موضوع تمّ استعراضه من خلال عدسة العلاقة بين «زهية» الفنانة العُمانية من الطبقة الوسطى والتي تُعاني من القلق و«فانيش» عاملة المنازل الإثيوبية التي توظفها «زهية» قبل أن يغادر زوجها الروائي في رحلة بحثية إلى زنجبار، وتنتقل الرواية بين وجهات نظر وقصص متعددة ومتداخلة وتستكشف بأمانة - ولكن بدون مغالاة أو استشراق ذاتي - موضوع العلاقة بأفريقيا.يشار إلى أن رواية «التي تعد السلالم» صدرت عن دار الآداب في عام 2014 ضمن مشروع محترف نجوى بركات لكتابة الرواية، وصدر للكاتبة هدى حمد العديد من المجموعات القصصية والروائية آخرها رواية «لا يذكرون في مجاز» الصادرة أيضاً عن دار الآداب في عام 2022.