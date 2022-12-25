تفاقمت الأزمة الصحية في الصين بدرجة مثيرة للقلق. فقد أعلنت حكومة محافظة جيجيانغ (شرق الصين) اليوم (الأحد) أن مستشفياتها تستقبل نحو مليون إصابة جديدة يومياً.

وتوقعت سلطات المحافظة أن يتضاعف عدد المصابين خلال الأيام القادمة. وأعلن المركز الصيني للحد من الأمراض ومكافحتها أمس أن البلاد لم تشهد أية وفاة خلال الأيام الخمسة السابقة.

ولم يعد بالإمكان التحقق بوجه دقيق من عدد الحالات الجديدة في الصين؛ إذ إن الهيئة الصحية الوطنية أوقفت الإعلان عن عدد الإصابات الجديدة غير المصحوبة بأعراض. وأعلنت الهيئة أنها قررت اعتباراً من اليوم التوقف عن عدد الإصابات الجديدة.

وذكرت حكومة محافظة جيجيانغ، في بيان الأحد، أنها تتوقع أن تصل الموجة الفايروسية الراهنة إلى ذروتها بحلول أول أيام السنة الجديدة. وأضافت أنها تتوقع أن يصل عدد الحالات الجديدة بحلول ذلك اليوم إلى نحو مليوني إصابة يومياً. وأعلنت منظمة الصحة العالمية في جنيف أنها لم تتلق أي إفادات من الصين بشأن عدد المنومين في مشافيها بكوفيد-19.

وقال محللون، بحسب رويترز اليوم، إنه مع توقعات إقبال الصينيين على السفر خلال عطلة رأس السنة القمرية الصينية الجديدة، فإن المناطق التي لم تُمْنَ بالموجة الفايروسية الراهنة ستعاني منها قريباً جداً. وتحدثت أسوشيتدبرس أمس عن «وحدات العناية المكثفة التي تغص بالمرضى، ومحلات متعهدي دفن الموتى التي احتشدت بأقارب المتوفين بانتظار طقوس حرق جثامينهم». وأشارت إلى أن أقسام الطوارئ في المدن الصغيرة والبلدات الواقعة إلى الجنوب من العاصمة بكين تئن تحت وطأة حشود المرضى. وبسبب نقص عدد الأسرّة، شوهد المرضى وهم يتناثرون في ممرات المستشفيات، التي تغص بأقارب المرضى الباحثين عن أسرّة لتنويم أحبائهم.

ورجح خبراء أن تواجه الصين حتى نهاية 2023 عدداً من الوفيات يراوح بين مليون ومليوني وفاة. وعلى رغم تفاقم الأزمة الصحية؛ إلا أن قرار حكومة الرئيس الصيني شي جينبينغ في 7 ديسمبر الجاري التخلي عن إستراتيجية «صفر كوفيد» أسفر عن وأد عدد من الصناعات التي تخصصت في توفير مستلزمات التحكم في عدوى الفايروس، خصوصاً شركات صنع أزياء الحماية من كوفيد، وشركات صنع مسحات الفحص، والشركات المتخصصة في إدارة مراكز العزل الصحي، وتلك التي تخصصت في تعقب مخالطي المصابين بما تنتجه من تطبيقات وأجهزة إلكترونية لمراقبة تحركات الأفراد.

وأشارت تقديرات أولية إلى أن الصين أنفقت على تلك الصناعات خلال 2022 ما لا يقل عن 52 مليار دولار. وذهبت تقديرات أخرى إلى أن عمليات الفحص الإجباري الجماعي التي قامت بها الحكومة الصينية بلغت ما يراوح بين 1.5% و1.8% من الناتج المحلي الإجمالي للصين. وخلال أيام من قرار إسقاط «صفر كوفيد»؛ ألغت نحو 30 حكومة محافظة عقود خدمات ومنتجات من الشركات المتخصصة في مجالات مكافحة الوباء.

وفي لندن؛ وقبل يومين من تقاعد أبرز وجوه وباء فايروس كورونا الجديد؛ تحدث مدير المعهد القومي الأمريكي للحساسية والأمراض المُعدية الدكتور أنطوني فوتشي لصحيفة «الغارديان» البريطانية عن أنه واجه وضعاً صعباً غداة ظهور الفايروس في نهاية 2019، إبان إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب. وأوضح أنه كان مضطراً للتدخل كل مرة يدلي فيها ترمب بكلام غير مسنود بالعلم ليصحح الموقف، خصوصاً حين زعم الرئيس السابق أن دواء الملاريا المعروف هايدروكسيكلوركين يعالج الفايروس.

وقال فوتشي: لم أكن سعيداً بنقض ما يقوله الرئيس. لكن كان يجب علي أن أقوم بذلك. وأضاف: هناك أشياء إيجابية ينبغي عدم التقليل من نقعها. ومنها عملية «السرعة الخاطفة» لتوزيع لقاحات كورونا، التي حققت نجاحاً مدوياً. ولا بد من أن يعزى الفضل في ذلك إلى إدارة ترمب.

«عكاظ» ترصد جديد الأدوية واللقاحات

• أعلنت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية أنها قررت إلغاء التجميد الذي فرضته على تجنيد متطوعين لتجربة دواء وراثي ابتكرته شركة بلوبيرد الدوائية الأمريكية لعلاج الأنيميا المنجلية لدى الأطفال والمراهقين. ويسمى دواء الأنيميا المنجلية الجديد زينتيغلو. وقال خبراء إن زينتيغلو فعال جداً في إزالة الآلام الناجمة عن الأنيميا المنجلية.

• أعلنت شركة إيلي ليللي الدوائية العملاقة أنها ستطرح في الأسواق خلال سنة 2023 خمسة عقاقير جديدة ستضمن لها أرباحاً وفيرة طوال العقد القادم. وأهم هذه الأدوية يتعلق بعلاج البدانة، ومرض ألزهايمر. وكان دواء إيلي ليللي المسمى تيرزيباتايد حصل على مرافقة هيئة الغذاء والدواء خلال 2022 لمعالجة البدناء المصابين بالنوع الثاني من داء السكري. وسيباع بالاسم التجاري مونجارو. وتوقعت الشركة أن تنفق على الدعاية والتسويق خلال 2023 ما يراوح بين 6.9 مليار و7.1 مليار دولار. ومن الأدوية التي ستطرحها الشركة خلال 2023 دواء للخرف المبكر، وآخر لعلاج السرطان. وقالت إنها تتوقع أن تصل أرباحها خلال 2023 إلى ما بين 30.3 مليار و30.8 مليار دولار.

• وافقت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية الأسبوع الماضي على دواء ابتكرته شركة ايسر ثيرابيوتكس لعلاج اضطرابات دورة اليوريا، وهو مرض وراثي يتسبب في تراكم الأمونيا السامة في الدم، نتيجة لخلل في إنزيمات محددة. وذكرت الهيئة في خطاب موافقتها أن هذا الدواء يمكن أن يستخدم جنباً إلى جنب أدوية الرعاية الصحية التي تقدم عادة إلى المصابين باضطرابات دورة اليوريا.

• أظهرت دراسة أجراها علماء بجامعة أكسفورد البريطانية أن دواء مولنوبيرافير، الذي أنتجته شركة ميرك الدوائية الأمريكية لعلاج كوفيد-19، يسرّع تعافي المصاب، لكنه لا يقلص احتمالات تنويمه، أو وفاته لدى البالغين الذين تم تطعيمهم بلقاحات كوفيد-19، لكنهم يعانون من أمراض مزمنة. ودر هذا الدواء على شركة ميرك نحو خمسة مليارات دولار من المبيعات خلال الثلاثة أرباع الأولى من سنة 2022. وقال المشرف على الباحثين البريطانيين البروفيسور جوناثان فانتام إن تحصين الشخص بلقاحات كوفيد-19 قوي بما فيه الكفاية، ويمنع التنويم ويقلص احتمالات الوفاة بالفايروس؛ دون أن تكون هناك حاجة لدواء شركة ميرك.

• وافقت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية الأسبوع الماضي على دواء من الأجسام المضادة أحادية النسيلة ابتكرته شركة روش هولدينغ السويسرية لعلاج كوفيد-19 لدى البالغين المنومين في المشافي. ويسمى العقار أكتيرما. وهو مضاد للالتهاب ظلت روش تسوّقه لمعالجة التهاب الروماتيزم في المفاصل. وكانت الهيئة سحبت في نوفمبر الماضي ترخيص دواء مماثل من الأجسام المضادة أنتجته شركة إيلي ليللي، بدعوى أنه أخفق في معالجة سلالتي BQ.1 وBQ.1.1 اللتين تهيمنان على الأزمة الصحية في الولايات المتحدة.

• أعلنت شركة سيسميكس اليابانية (الخميس) أنها حصلت على موافقة هيئة الغذاء والدواء اليابانية على فحص للدم ابتكرته لكشف وجود بروتين أميلويد بيتا في الدماغ، الذي يعني وجوده أن الشخص مصاب بمرض ألزهايمر. وقالت الشركة إنها طورت هذا الفحص بالتعاون مع شركة إيساي الدوائية اليابانية. ويستخدم الفحص الجديد كمية بسيطة جداً من الدم لكشف وجود البروتين المذكور، ما يعني إمكان تشخيص المرض قبل أن يستفحل في دماغ الشخص. وتقول وزارة الصحة اليابانية إن اليابان المعروفة بوجود عدد كبير من المسنين من سكانها يوجد فيها نحو 6 ملايين نسمة مصابون بالخرف، الذي يعتبر ألزهايمر أحد مضاعفاته. وإذا بات هذا الفحص متاحاً في الأسواق، فهو وسيلة سريعة وغير مكلفة لفحص ألزهايمر، الذي يحتاج تأكيد تشخيصه حالياً إلى تقنية متقدمة في التصوير تسمى تصويرا طبقيا بالإشعاع البوزيتروني، ومن خلال صور الرنين المغناطيسي، ومن خلال الخزعات النخاعية المؤلمة.

• أعلنت شركة روش هولدينغ الدوائية السويسرية أنها تقلت موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية على عقار لونسوميو، الذي ابتكره علماؤها لعلاج نوع نادر من سرطان الغدد الليمفاوية يسمى سرطان الغدد الليمفاوية الجريبي. وقالت الشركة إن بيانات تجاربها السريرية أكدت قدرة هذا العقار على إزالة هذا السرطان من الجسم إذا واظب المريض على تعاطيه على مدى 18 شهراً. ويتوقع أن تصل تكلفة كمية الدواء لثماني دورات علاجية إلى 180 ألف دولار.

مرصد «عكاظ» الصحي (الأرقام بالمليون)

• إصابات العالم: 661.71

• وفيات العالم: 6.68

• أمريكا: 102.21

• فرنسا: 39.16

• ألمانيا: 37.21

• البرازيل: 36.16

• كوريا الجنوبية: 28.66

• اليابان: 28.27

• روسيا: 21.76

(«عكاظ»/ ويرلدأوميتر/ جونز هوبكنز/ نيويورك تايمز- 25/12/2022)