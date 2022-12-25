أصبحت لوحة الممثلة الأمريكية مارلين مونرو، التي رسمها آندي وارهول عام 1946، أغلى لوحة فى القرن العشرين، بعدما تم بيعها بمبلغ 195 مليون دولار في مزاد علني نظمته دار كريستيز خلال عام 2022.ووفقاً لوسائل الإعلام، اشترى اللوحة لاري جاجوسيان، مالك معرض نيويورك الشهير من أصل أرمني، الذى لا يُعرف ما إذا كان يتصرف عن نفسه أو نيابة عن عميل آخر، وقدرت دار كريستيز للمزادات هذا العمل بنحو 200 مليون دولار، لكنه بيع بـ 195 مليون دولار.وتعد اللوحة التي تحاكي وجه مونرو عام 1964، بشعر أصفر لامع ووجه وردي وظل عين أزرق فاتح، واحدة من خمس لوحات رسمها وارهول لمونرو، واعتمد وارهول في رسم اللوحة على صورة ترويجية لمونرو من فيلم «نياغرا» عام 1953.وتأتي اللوحة ضمن سلسلة من الصور الشخصية التي رسمها وارهول للممثلة في أعقاب وفاتها عام 1962، ويشير عنوانها إلى حادثة أطلقت فيها امرأة النار من مسدس على مجموعة من 4 صور لمارلين في استوديو وارهول، على الرغم من أن هذه اللوحة لم تصبها رصاصة.وكانت مونرو واحدة من بين أبرز نجوم هوليوود، قبل أن تلقى حتفها بجرعة زائدة من المخدرات في منزلها في لوس أنجليس يوم الرابع من أغسطس عام 1962.يذكر أن الفنان آندي وارهول، فنان أمريكي، يعد من أشهر فناني الولايات المتحدة للنصف الثاني من القرن 20. كان رساماً يقوم بالطباعة بالشاشة الحريرية، كما كان صانع أفلام مرتبطاً بحركة فن البوب في الولايات المتحدة (1930 - 1987). أسس مجلة «إنترفيو» Interview في عام 1973.بدأ العمل كفنان تجاري، فصمم العديد من الإعلانات وعروض النوافذ للمتاجر. أولى أعماله المعروفة ظهرت في أغسطس عام 1949، حينما طلب منه تصوير مقالة لمجلة غلامور. وفي يونيو عام 1968 أطلق عليه النار بواسطة فاليري سولاناس، وأصيب بجروح خطيرة.