كشفت المكتبات العامة في مدينة نيويورك قائمة الكتب الأكثر استعارة في عام 2022، الممتدة عبر برونكس ومانهاتن وجزيرة ستاتن، والتي تصدرها كتاب «مكتبة منتصف الليل» للكاتب مات هيج، الذي كان هو الكتاب الأكثر استعارة من فروع مكتبات نيويورك العامة.وفي أحياء بروكلين، وستاتين آيلاند، تصدرت رواية «الشيء الأخير الذي أخبرني به» للكاتبة لورا ديف، وفي مانهاتن أعطى القراء المركز الأول لرواية «البكاء في إتش مارت»، للكاتب ميشيل زونر. وفي كوينز، احتلت مسرحية «شقة باريس» للكاتب لوسي فولي المركز الأول، وفيما يلي القائمة الكاملة للكتب الأكثر استعارة في عام 2022:مكتبة نيويورك العامة (برونكس ومانهاتن وجزيرة ستاتين):«مكتبة منتصف الليل» لمات هيج«دروس في الكيمياء» بوني جارموس«طريق لينكولن السريع» للكاتبة أمور تولزحي برونكس:«آخر شيء قاله لي» للكاتبة لورا ديف«مكتبة منتصف الليل» للكاتب مات هيج«ينتهي بنا» للكاتب كولين هوفرحي مانهاتن:«البكاء في إتش مارت» للكاتب ميشيل زونر«عالم جميل، أين أنت» للكاتبة سالي روني«سحابة الكوكو لاند» للكاتب أنتوني دويرجزيرة ستاتين:«آخر شيء قاله لي» للكاتبة لورا ديف«ركض، روز، ركض» للكاتبة دوللي بارتون وجيمس باترسون«ينتهي بنا» للكاتب كولين هوفرمكتبة بروكلين العامة«آخر شيء قاله لي» للكاتبة لورا ديف«مكتبة منتصف الليل» للكاتب مات هيغ«عالم جميل، أين أنت» للكاتبة سالي رونيمكتبة كوينز العامة«شقة باريس» للكاتبة لوسي فولي«ينتهي بنا» للكاتب كولين هوفر«قائمة القاضي» للكاتب جون جريشام