فاز المترجم الدكتور أنور إبراهيم بميدالية دوستويفسكي التي يمنحها المنتدى الدولي لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية، وذلك تقديراً لجهوده الكبيرة في دراسة وترجمة الأدب الروسي، خصوصاً في ما يتعلق بالأديب الروسي الكبير دوستويفسكي، حيث يعد واحداً من أبرز المتخصصين في دراسات أبو الرواية الروسية وأحد أهم مترجميه في الوطن العربي.ويعد الدكتور أنور إبراهيم أحد أعلام مجال الترجمة وصاحب إسهامات بارزة في مجال الترجمة عن اللغة الروسية، وواحداً من الذين يتابعون عن قرب الحركة الأدبية في روسيا في العقود الأخيرة، وهو بمثابة معلم الأجيال من خلال دوره الأكاديمي والإنساني في مساندة الأجيال الشابة من المترجمين.يُذكر أن الدكتور أنور إبراهيم حاصل على دكتوراه الفلسفة في فقه اللغة والأدب من جامعة موسكو عام 1983، وهو عضو اتحاد كتاب مصر وعضو لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة، وكان يشغل منصب رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية السابق ومستشار رئيس الثقافة السابق، وحصل على وسام الشرف من روسيا الاتحادية عام 2005 لجهوده في دعم العلاقات الثقافية بين مصر وروسيا.