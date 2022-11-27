كشفت صحيفة «ديلى ميل» البريطانية توافر السيرة الذاتية المثيرة للأمير هاري «Spare» مجاناً على أمازون، بشكل مفاجئ ضمن صفقات الجمعة السوداء، وذلك قبل شهرين من موعد طرحها في المكتبات البريطانية خلال شهر يناير المقبل. يُقال إن كتاب «الاحتياطي» يثير قلقاً كبيراً لبقية أفراد العائلة المالكة، بينما تتوفر صفقة Amazon عندما يقوم العملاء بإجراء تجربة على خدمة الكتب الصوتية Audible الخاصة بهم، والكتاب الآن مدرج فى قائمة الأعمال المجانية التي يمكن شراؤها من قبل مستمعي Audible أثناء التجربة، ويأتى ذلك بعد الإعلان عن المذكرات بالفعل للبيع بنصف سعر التجزئة في أوائل أكتوبر.ويقول تقرير الصحيفة البريطانية: «لن يكون الكتاب الصوتي متاحاً للاستماع إليه حتى إصداره في 10 يناير القادم، ولكن يمكن للمتسوقين الأذكياء الاشتراك في الإصدار التجريبي الآن، وتحديد الكتاب ثم إلغاء حسابهم، وانتظار الكتاب الصوتي مجاناً عند صدوره»، وأضاف: «سيستمع عشاق العائلة المالكة إلى الكتاب الذي قرأه الأمير نفسه، مما يضيف ميزة إضافية إلى التجربة».الأمير هاري كان يأمل في الأصل أن ينشر عمله في خريف هذا العام، لكن الوفاة المأساوية للملكة فرضت المزيد من العمل على المذكرات، حيث توقع خبراء ملكيون أنه ربما يعيد كتابة أجزاء في ضوء وفاة الملكة، ويقال إنه طلب عدداً من التغييرات في اللحظة الأخيرة وسط مخاوف من أن روايته لن تبدو على ما يرام في أعقاب وفاتها.لذا وعد الناشر Penguin Random House بـ«الصدق» في المذكرات الحميمة، حيث ورد أنه دفع للأمير هاري 20 مليون دولار (18.4 مليون جنيه إسترلينى) مقدماً للكتاب كجزء من صفقة من 3 عناوين بقيمة 36.8 مليون جنيه إسترلينى، لكن بعض تجار التجزئة قاموا بالفعل بتخفيض الكتاب إلى نصف السعر لنسخ الطلب المسبق، ويتضمن ذلك بائع الكتب الشهير WHSmith، الذي أعلن طرح الكتاب بسعر 14 جنيهاً إسترلينياً في وقت مبكر من أكتوبر، وذلك بنصف سعر التجزئة الموصى به البالغ 28 جنيهاً إسترلينياً، ويتوفر الكتاب أيضاً في Amazon Spare للشراء مقابل 14 جنيهاً إسترلينياً خلال تخفيضات أسعار الجمعة السوداء، إضافة إلى إصدار Kindle مقابل 13.99 جنيه إسترليني.ويقال إن كبار أفراد العائلة المالكة يستعدون لليلة نشر الكتاب المكون من 416 صفحة في 10 يناير، فيما حذر كاتب السيرة الذاتية توم باور من أن استقبال المذكرات سيكون لحظة نجاح أو استراحة لعائلة ساسكس. وقال مصدر لصحيفة Mail on Sunday: «لن يكون ذلك بمثابة عيد ميلاد عائلي يبعث على الاسترخاء»، كما حذر خبراء آخرون من أن الكتاب قد يجعل من شبه المستحيل على عائلة ساسكس معالجة الخلاف مع بقية أفراد العائلة المالكة.