يستعيد زوار مهرجان «الممالك القديمة»، الذي دشنته الهيئة الملكية لمحافظة العلا، قصصاً تعود إلى آلاف السنين، وتعبُر بين الحضارات والممالك العربية القديمة، وتربط بين الثقافات المتنوعة عبر التاريخ.ويربط المهرجان العلا مع محافظتي تيماء وخيبر عبر تجارب ثقافية تاريخية متنوعة.وسيكون المهرجان رابطاً بين مختلف المواقع التاريخية في خيبر وتيماء. وتنظم «لحظات العلا» المهرجان الذي يربط بين المحافظات التاريخية الثلاث (العلا، وتيماء، وخيبر) من خلال تجارب ثقافية للزوار، ورحلات تبرز الهوية الفريدة لكل موقع والتاريخ الذي يحمله، بدءاً من عروض الضوء، وصولاً إلى رحلات المنطاد، وكذلك الجولات عبر الطائرات المروحية، وجولات برفقة مرشدين في مختلف المواقع التراثية التي تختزل الإرث الإنساني.وتعرف محافظة تيماء قديماً بموقعها الفريد على طريق البخور التاريخي، وتعد أحد الكنوز الأثرية التي تتواصل بها الاكتشافات الأثرية، وتجسد تاريخاً مدوناً يجمع بين الحضارات المتعاقبة، والتي تحتضن أكبر بئر في شبه الجزيرة العربية. وتعد محافظة خيبر من أهم الأماكن التاريخية وتشتهر بسوقها التجارية وطبيعتها الجغرافية، إضافة إلى الهياكل الحجرية التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ وتأخذ أشكالاً مختلفة منها المستطيلات.وتعد مدينة «الحجر التاريخية» أحد أبرز المواقع ضمن مهرجان الممالك القديمة والتي تعبر عن الحضارة النبطية، ومركزاً حيوياً على طريق البخور، وهي أحد المواقع الموجودة اليوم على الخارطة العالمية للمعالم التراثية وفق تصنيف اليونسكو، ويُقدم في مركز الزوار شرح واف عن التطورات الأخيرة، حيث سيتم إطلاعهم على هيكل وجه امرأة تعود للعصر النبطي، تم اكتشافها في مدينة «الحِجر»، وتُعرف باسم «هنّات»، وذلك خلال الفترة من 1 نوفمبر 2022 إلى 21 مارس 2023. وتتخلل التجربة التاريخية الثقافية في «الحجر» عروض الضوء والصوت، التي تبدأ في 3 نوفمبر، وتستمر حتى 27 نوفمبر، وستقدم تجربة أخرى في «الليوان»، الذي سيجتمع حوله أبرز الطهاة العالميين خلال الفترة من 15 ديسمبر 2022 وحتى 15 مارس 2023.ومع بدء موسم التنقيب عن الآثار، تُقدّم «دادان» للمستكشفين فرصة الانضمام إلى برنامج «عالِم الآثار المتدرّب»، وسيحظى الزوار بفرصة التواصل مع علماء الآثار في مواقع التنقيب، كذلك يُمكن لزوار العُلا الاستمتاع برحلة في «جبل عكمة»، الذي يعد أكبر مكتبة للنقوش في العالم.وفي تيماء، تُقدم للزوار خلال الفترة من 11 نوفمبر 2022 وحتى 31 مارس 2023 لمحة عن هذه الواحة التي تقع على مفترق طرق الحضارات، كما يُمكنهم زيارة «بئر هداج»، التي تعد بمثابة تحفة يُعتقد بأنه قام ببنائها آخر ملوك بابل، كذلك «سوق الناجم». وتختتم الجولة في تيماء بزيارة لـ«قصر الرمان»، ويسمى أيضاً «قصر الحاكم»، وهو مثالٌ رائع للهندسة المعمارية العربية، ترافقه خدمة الدليل السياحي الصوتي.وتعد «خيبر» موطناً تاريخياً آخر، حيث ستتاح للزوار خلال الفترة من 24 نوفمبر 2022 وحتى 31 مارس 2023 رحلات على متن المناطيد الهوائية والطائرات المروحية للقيام بجولة جوية عبر «مخيم خيبر»، القريب من حرة خيبر البركانية، وكذلك «مسارات المغامرة» عبر الحمم البركانية، التي تتشكل معاً لتقديم تجربة ثقافية تاريخية.