يحل فريق الهلال ضيفاً على نظيره القادسية الكويتي مساء اليوم (الأحد)، في مهرجان اعتزال حارس مرمى المنتخب الكويتي ونادي القادسية السابق نواف الخالدي.وكان الخالدي بدأ مشواره الكروي مع نادي القادسية وعمره 16 عاماً في الفترة ما بين 2001 إلى 2017، وتوج مع فريقه بالدوري الكويتي في 9 مرات وكأس ولي العهد 7 مرات وكأس الأمير 7 مرات، كما حقق كأس الخليج للأندية مرة واحدة وكأس السوبر الكويتي 4 مرات، وكأس الاتحاد الآسيوي مرة واحدة.ويأتي اللقاء الودي، الذي سيجمع الهلال مع القادسية في فترة التوقف الدولي، وتجرى المباراة على ملعب جابر الأحمد الدولي عند الساعة 7:00 مساءً.