يدرس مدافع نادي الوحدة نور الرشيدي (27 عاماً)، العروض المقدمة له من أندية محلية بعد دخوله الفترة الحرة من عقده مع الفرسان، وذلك بحسب تأكيد مصادر خاصة لـ«عكاظ»، كشفت بأن الرشيدي دخل في 27 يوليو الماضي في الأشهر الستة التي تجيز له التفاوض والتوقيع مع الأندية دون الرجوع لنادي الوحدة قبل نهاية عقده أواخر شهر يناير القادم.وترجع المصادر انتقال الرشيدي لأندية الوسطى في حال عدم الاتفاق مع ناديه الوحدة على التفاصيل المالية والمميزات لتجديد عقده.يذكر أن إدارة نادي الوحدة أنهت في شتوية 2019 صفقة انتقال اللاعب نور الرشيدي، قلب دفاع فريق الأنصار، بشراء المدة المتبقية من عقده، وتوقيع عقد مع اللاعب لمدة 3 أعوام لتمثيل الفرسان.