انتهت ورشة #كيف_تنشر_كتابك؟ التي أقامتها الموسوعة العالمية للأدب العربي «أدب» بدعم وتمكين من هيئة الأدب والنشر والترجمة بتوقيع ثلاثين اتفاقية نشر بعد اختتام الورشة التي حضرها 60 متدربا لمدة يومين، إذ تم توقيع مجموعة من الاتفاقيات بين المؤلفين وعدد من الدور السعودية.وفي التفاصيل، وقعت دار رشم خمس اتفاقيات لنشر خمسة كتب لمؤلفين سعوديين، كما وقعت كل من دار رقش ونضد ومدارك اتفاقيات أخرى للنشر.وفي ختام الورشة، تكفلت مكتبة اطبع بطباعة عشرين كتاباً من الكتب التي عرضها المؤلفون على دور النشر.يذكر أن المسجلين في هذه الندوة نحو 300 مرشح، ورُشح منهم نحو 60 متدرباً من الجنسين، إضافة إلى طلاب الدراسات العليا. كما وزعت في ختام الورشة شهادات للحضور وهدايا تكريمية لدور النشر المشاركة ولمدرب الورشة حاتم الشهري. هذا وقد عبر عدد من المشاركين عن شكرهم وامتنانهم ورضاهم للجهود التي تبذلها هيئة الأدب والنشر، متمنين استمرار هذا النوع من الفعاليات، مشيدين بالدور التنظيمي والترتيبات المسبقة.