استخدم ثلاثة باحثين مقيمين في المملكة المتحدة الأشعة السينية والذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد لإعادة تكوين الألوان الأصلية للوحة «مخفية» لمصارعين رسمها فينسينت فان جوخ قبل 135عاماً.وعمل عالم الأعصاب أنتوني بوراشد والفيزيائي جورج كان، وكلاهما مرشح لدرجة الدكتوراه في جامعة كوليدج لندن، جنباً إلى جنب مع عالم الرياضيات جيسبر إريكسون لإعادة إحياء اللوحة، والثلاثة هم جزء من شركة تعمل على إعادة القطع الفنية «الخاملة» المخبأة تحت أعمال أخرى إلى الحياة من خلال تقنيتهم.وكان علماء بريطانيون قاموا 2012 بإحياء اللوحة واستخدم مؤرخو الفن الأشعة السينية للعثور على تصوير المصارعين تحت عمل بعنوان «الحياة الساكنة مع أزهار المرج والورود» الذي نُسب في البداية إلى فنان غير معروف.أدت معرفة فترة الرسم في أكاديمية الفنون البلجيكية بالباحثين إلى استنتاج أن كلاً من لوحة المصارعة واللوحة التي تعلوها كانت لفان جوخ.العمل مرسوم على قماش بمقاسات 100 سم × 80 سم (40 × 31 بوصة)، تم تصويره بالفعل بالأشعة السينية قبل خمس سنوات، لكنه كشف فقط عن صورة غير واضحة للمصارعين، حيث أظهرت الأشعة السينية لعام 2012 المصارعين بمزيد من التفاصيل، جنباً إلى جنب مع ضربات الفرشاة والأصباغ المستخدمة، لكن الصورة كانت لا تزال بالأبيض والأسود وغير واضحة نسبياً.