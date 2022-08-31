عرض متجر إلكتروني سعودي منديلاً ورقياً نُسب للفنان محمد عبده للبيع مقابل 30 ألف ريال، أي ما يعادل 8 آلاف دولار أمريكي.وأشار المتجر إلى أن الفنان استخدمه في حفله الأخير بمدينة أبها السعودية.ويظهر في الصورة منديل ورقي أبيض مطوي بطريقة مثالية وكأنه لم يستخدم مسبقاً، وكتب عليه باللون الأسود «منديل محمد عبده».محمد عبده لم يعلق حتى اللحظة على خبر المنديل الذي تداولة نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، ولم تشر المصادر إلى موقف محمد عبده، وهل منح فنان العرب المتجر تصريحاً بعرض المنديل بهذا السعر، أم أن المتجر حاول استغلال اسم فنان العرب دون أخذ الموافقة الخطية منه، وهذا بالتأكيد سيعرض المتجر للمحاكمة القانونية.