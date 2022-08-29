صدرت حديثًا ترجمة عربية لكتاب «قطار الشرق السريع.. مذكرات رحلة» للكاتب جون دوس باسوس، ونقله إلى اللغة العربية المترجم خالد الجبيلى.قبل أن يتمتع جون دوس باسوس بشهرته كروائي وناقد للمجتمع الأمريكي، حظي بمكانة عالية لقدرته الفائقة على إبراز وتصوير معالم الجمال، ففي هذا الكتاب (قطار الشرق السريع)، الذي يعد واحدا من أهم كتب أدب الرحلات، يركز جون دوس باسوس فى مذكراته على الرحلة التى قام بها عبر أوروبا الشرقية والشرق الأدنى والشرق الأوسط على المشاهد والأصوات والروائح، بدلا من أن يركز على الحبكة أو الشخصيات.ففي كتاب «قطار الشرق السريع» يوظف دوس باسوس غرائزه كرسام لسلاسل الجبال، والأزقة القذرة. كان يجد الجمال فى كل مكان، إذ تمتد جولته ورحلته من تفليس في جورجيا إلى بريفان في أرمينيا ومراكش فى المغرب، ومن كسفين في إيران إلى بغداد والعراق ودمشق في سورية، وقد اجتاز البادية السورية، ورأى آثار الحرب اليونانية التركية، وذهب إلى القوقاز، واستكشف بلاد فارس خلال فترة صعود رضا خان، ودون نشوء العراق على يد البريطانيين، إن رسالته واضحة وذات صلة بالرحالة المعاصرين، وهي أن الشرق يزخر بالقداسة والسعادة كما هو الغرب.كان جون رودريجو دوس باسوس، المولود فى 14 يناير 1896، الذى رحل عن عالمنا فى 28 سبتمبر 1970، روائيًا أمريكيًا، يشتهر على الأخص بثلاثيته الروائية الولايات المتحدة الأمريكية «يو إس إيه».تخرج دوس باسوس، المولود في شيكاغو، في كلية هارفارد عام 1916. وسافر على نطاق واسع خلال شبابه، فزار أوروبا والشرق الأوسط، حيث درس الأدب والفن والعمارة. عمل دوس باسوس سائقًا لسيارة إسعاف لصالح مجموعات من المتطوعين الأمريكيين في باريس وإيطاليا خلال الحرب العالمية الأولى قبل انضمامه إلى الفيلق الطبي بالجيش الأمريكي.في عام 1920، نُشِرَت روايته الأولى، مبادرة رجل واحد التي كتبها عام 1917، وفي عام 1925 نجحت روايته تحوُّل منهاتن تجاريًا. صنفت دار مودرن لايبراري عام 1998 ثلاثيته الولايات المتحدة الأمريكية «يو إس إيه»، التي تتكون من روايات الموازي 42 (1930)، و1919 (1932)، ومال وفير (1936)، في المرتبة الـ 23 بين أفضل 100 رواية باللغة الإنجليزية في القرن العشرين. كُتِبَت الثلاثية في قالب تجريبي غير خطي، وتمزج عناصر السيرة والتقارير الإخبارية لتصور مشهدًا للثقافة الأمريكية في أوائل القرن العشرين.