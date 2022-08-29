لا تكف الهند، شبه القارة، عن الابتكار، والإتيان بالجديد. فها هي تتحدث عن إصابة أكثر من 82 طفلاً هندياً بمرض «إنفلونزا الطماطم» (Tomato Flu). ويسميها بعضهم في الهند «حمّى الطماطم». وهو مرض يسمع به العالم للمرة الأولى، خصوصاً منذ اندلاع مرض فايروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، قبل نحو ثلاث سنوات. وما يزيد القلق تفاقماً أن العلماء لا يعرفون سبباً بعينه لهذا المرض. وستكون هذه هي المرة الأولى التي تجد فيها «الطماطم» استخداماً لاسمها في غير طبيعتها النباتية. وتقول السلطات الهندية إنها قامت منذ 26 يوليو الماضي بتشخيص إصابة 82 طفلاً بهذا المرض. تراوح أعمارهم بين سنة وخمس سنوات. وتشير المعلومات، بحسب مقال علمي نشرته مجلة ذا لانسيت للطب التنفسي، إلى أن هذا المرض الغامض انطلق من ولاية كيرالا، الواقعة جنوب الهند، وتمدد الى ولايتين مجاورتين. وأشارت المجلة إلى أن حمى الطماطم هي مرض فايروسي، لكنه لا يعد مهدّداً لحياة من يصيبه. وأضافت أنه يبدو بوضوح أن هذا المرض إنما هو وجه آخر من وجوه مرض اليد والقدم والفم الشائع عند الأطفال. وتقول المراكز الأمريكية للحد من الأمراض ومكافحتها، إن مرض اليد والقدم والفم هو مرض سريع العدوى، يتسبب فيه فايروس من خلال إفرازات أنف وحلق وفضلات وسوائل الشخص الناجمة عن بثور يتسبب بها. ويتسبب عادة في حمى، وأعراض أشبه بأعراض الإنفلونزا. كما يؤدي إلى تقرحات في الفم، وطفح جلدي. وقال أستاذ ورئيس شعبة مكافحة الأمراض المعدية بجامعة بافالو بنيويورك الدكتور ثوماس روسو، إنه لا يزال غير واضح السبب وراء إنفلونزا الطماطم. وأشارت مجلة ذا لانسيت إلى أن إنفلونزا الطماطم قد تكون من التأثيرات اللاحقة الناجمة عن الإصابة بالأمراض التي يسببها البعوض، مثل الشيكونغونايا، وحمّى الضنك. وذكرت أيضاً أن هناك من يعتقدون أن إنفلونزا الطماطم قد تكون نسخة جديدة من مرض اليد والقدم والفم. وعلى رغم أن العلماء لا يزالون يسعون إلى تحديد أعراض حمى الطماطم؛ فإنهم يتفقون على أن المرضى يشعرون بالأعراض التالية: الحمى، التعب، آلام الجسم. وقد يتبع ذلك حدوث طفح على البشرة. وفيما يرجح أن الطفح الجلدي قد يكون مؤلماً في الغالب؛ فإن العلماء يجمعون راهناً على أن إنفلونزا الطماطم لا تعد مرضاً خطيراً مهدداً للحياة؛ إذ لم تسجل أية وفاة بين الحالات الـ 82 التي تأكد تشخيصها حتى الآن في الهند. ولا يوجد دواء بعينه لمعالجة إنفلونزا الطماطم؛ وإنما تذهب تلقائياً في نهاية المطاف. لكن هناك أطباء يرون أنها يمكن أن تُعالج من خلال وصف الأدوية الخافضة لدرجة حرارة الجسم، كالآيبوبروفين ونحو ذلك. وفيما رأى العلماء الأمريكيون أن أنباء تفشي حمى الطماطم في الهند ينبغي ألا تثير قلقاً في الولايات المتحدة؛ قال علماء في الهند، إنهم يتوقعون أن يتسارع تفشي فايروس إنفلونزا الطماطم خارج نطاق مناطقه الحالية. لكنهم شددوا على أن هذا الفايروس يسبب مرضاً مُعدياً لا يستحق التسبب في القلق. وتشير المعلومات الموثقة إلى أن حمى الطماطم انتقلت عدواها بعد كيرالا إلى ولايتي تاميل نادو وأوديشا الهنديتين الواقعتين شرقاً. وعلى رغم أن هذا الفايروس يصيب الأطفال حتى سن الخامسة، فإن عدداً من الأطفال الذين تأكدت إصابتهم بحمى الطماطم في ولايتي أوديشا وتاميل نادو هم في التاسعة من أعمارهم. ويؤكد العلماء أنهم لم يتعرفوا حتى الآن الى فايروس إنفلونزا الطماطم بقدر كافٍ. وأضافوا أنهم سمّوه حمى الطماطم لأن بثور الطفح الجلدي التي يتسبب فيها تميل للاحمرار الشديد. وهي بثور شديدة العدوى. ويصاب الأطفال الصغار بهذا الفايروس من خلال الحفاضات، ولمس الأسطح الملوثة، وإدخال الأشياء في أفواههم. ويقر الأطباء بأنه يصعب تشخيص إنفلونزا الطماطم، لأن أعراضها شديدة الشبه بأعراض كوفيد-19، وحمى الشيكونغونيا، وحمى الضنك. والمرضان الأخيران شائعان بكثرة في الهند أثناء الفصل المطير. ويقوم الناموس بإفشاء عدواهما. وتعتبر ولاية كيرالا من ولايات الهند الموبوءة بحمى الشيكونغونيا. وتشهد الهند اندلاع هذا المرض الجديد، في وقت تشهد فيه البلاد ارتفاعاً متزايداً في الإصابات بفايروس كورونا الجديد (كوفيد-19) طوال الأسابيع الماضية. وتشهد في وقت واحد تزايداً في الإصابة بما يعرف بإنفلونزا الخنازير، التي كانت انخفضت بشدة إبان الأزمة الصحية الناجمة عن إصابات الوباء العالمي. ويقول خبراء صحيون في الهند، إن ارتفاع كلفة تشخيص إنفلونزا الخنازير في الهند يحول دون تأكيد مزيد من الإصابات بهذا المرض.ماراثون المليون.. الثاني !في الطريق إلى تسجيل مليوني إصابة، تتصدر الماراثون سلوفاكيا، التي بلغ العدد التراكمي لإصاباتها أمس (الأحد) 1.83 مليون إصابة منذ اندلاع نازلة فايروس كورونا الجديد نهاية العام 2019. وتنافسها على مسافة متقارية سنغافورة، التي وصل العدد التراكمي لإصاباتها أمس إلى 1.83 مليون إصابة. أما ما دونهما؛ فإن ثلاث دول تشترك في هذا التنافس المؤلم؛ إذ إن العدد التراكمي لإصابات كل من جورجيا، ونيوزيلندا، والأردن بلغ الأحد 1.73 مليون إصابة. وهو انعكاس، بشكل آو آخر، لما تعانيه الدول الكبرى الأشد تضرراً من النازلة. فعلى صعيد القمة؛ ارتفع العدد التراكمي لإصابات الولايات المتحدة فجر الأحد إلى 96 مليون إصابة. كما أن ألمانيا قفزت أمس إلى 32 مليون إصابة، لتصبح منافساً خطيراً لجارتها فرنسا، والبرازيل (34 مليون إصابة في كل منهما). وبات محتّماً أن يرتفع العدد التراكمي لإصابات كوريا الجنوبية في أية لحظة قادمة الى 23 مليون إصابة منذ اندلاع نازلة كورونا. وهو مصير قاتم تواجهه أستراليا، التي ربما ارتفع العدد التراكمي لإصاباتها أمس (الأحد) إلى 10 ملايين إصابة.ذكرت نتائج دراسة نشرت في لندن (السبت) أن عقار فاركسيغا Farxiga، الذي ابتكرته شركة أسترازينيكا الدوائية البريطانية - السويدية، لعلاج السكري أدى - بحسب بيانات حديثة - إلى تخفيض كبير في حالات تنويم ووفاة الأشخاص الذين يعانون من جميع أنواع فشل القلب. وهي خلاصة من شأنها أن تحدث توسعاً كبيراً في دائرة من يمكنهم أن يستفيدوا من هذا الدواء. وتشير البيانات، بحسب صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، إلى أن الدواء المذكور أدى إلى خفض كبير في احتمالات تنويم أو وفاة المصابين بالسكري من النوع الثاني، نتيجة فشل القلب، أو تضرر الكلى. ويذكر أن مضاعفات أمراض القلب شائعة جداً لدى مرضى سكري النوع الثاني، ما جعله أحد أكبر الأعباء على المنظومات الصحية في بلدان العالم. وشارك في التجربة التي أعلنت أسترازينيكا بياناتها أكثر من 17 ألف مريض بالسكري في 33 بلداً. وشملت التجربة مرضى لم تحدث لهم مشكلات في القلب أو الكلى، لكن أطباءهم وصفوا لهم أدوية لمناوأة أي ضرر محتمل من تلك التبعات. ويقدر عدد المصابين بمرض السكري في العالم بنحو 425 مليون نسمة. ويقول العلماء، إن المصابين بالنوع الثاني من السكري يواجهون زيادة تراوح بين مرتين وخمس مرات في احتمالات إصابتهم بنوبات قلبية أو جلطات دموية.