انطفأت شمس مايسترو التلفزيون السعودي الإعلامي القدير غالب كامل، ورحل بعدما اعتراه المرض وأوهن جسده التعب، ودفعه إلى الاغتراب خارج وطنه.ترجل عن الحياة، وسيبقى صوته وذكرياته في ذاكرة السعوديين.غالب كامل سليل «جيل الطيبين»، ما انفك يصوغ لحن الذكريات الشجي على مقامات المهنية الإعلامية، يدوزن رؤاه هنا ويغني بها هناك، مثرياً منابر وسائط التواصل الاجتماعي ببعض عراقته ولباقته، بعد أن قُدر لها استقبال عزف خبرته والاستطراب بحضوره على منابرها بين الفينة والأخرى.ما لا يعرفه جيل اليوم، أن كامل -المولود في 1941- ركيزة من ركائز نهضة الإعلام المرئي وشريك في أرشيف التلفزيون السعودي الضخم، شكل إلى جانب عمالقة الجيل الذهبي في الإعلام السعودي؛ كماجد الشبل وعبدالرحمن يغمور وسليمان العيسى وحسين النجار وعوني كنانة وغيرهم السقف الأعلى الذي عجزت الأجيال التالية عن بلوغه أو التماس معه.تقاعد غالب كامل، وهو كبير مذيعي القناة السعودية الأولى، عُرف بفصاحته، وتميّز بإلقائه وقدرته على إدارة الحوارات، وكان إلى جانب رفيقه الراحل ماجد الشبل أيقونة في فصاحة اللغة وجودة الإلقاء.يرى أن نظام التقاعد كان قاسياً معه فتقاعد في أوج عطائه وبأجر لا يواكب قيمته، وهو الذي لم يكن ليعبر طريقاً دون أن تلتفت أعناق المارة للإشارة إليه، لما له من شعبية وشهرة في زمن شحت فيه منابر الانتشار.رافق غالب العديد من الملوك وبدأت رحلاته الإعلامية في المناسبات الرسمية في عهد الملك فيصل، ضمن الوفد المرافق في افتتاح كلية «قيادة الأركان»، وتوالت في عهد الملكين فهد ثم عبد الله عندما كان ولياً للعهد -رحمهم الله-.قبل نحو 20 عاماً تقريباً، غادر غالب أروقة التلفزيون وبقي في ذاكرة الناس، ولخص مسيرته الإعلامية بالقول «مسيرة حافلة بالمشقات والمتاعب، وعندما أجد الرضا والقبول والتقدير من المسؤولين والمحبين تصبح متعة ما بعدها متعة».