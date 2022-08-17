قالت السلطات العراقية إنها عثرت على لوحة لبيكاسو تقدر بملايين الدولارات خلال مداهمة وكر مخدرات، يوم السبت الماضي، في محافظة ديالى (وسط بغداد)، وقالت السلطات إن لوحة لبيكاسو كانت بحوزة ثلاثة مشتبه بهم تم اعتقالهم لتورطهم المزعوم في تجارة ونقل المخدرات.وقال مدير المكتب الإعلامي لمكافحة المخدرات العقيد بلال صبحي، في بيان لوكالة الأنباء العراقية، «ضبطت بحوزتهم لوحة للرسام العالمي بيكاسو»، وفقاً لما ذكره موقع (ارت نيوز).وأضاف صبحى، أن المداهمة كانت جزءاً من حملة أكبر على تهريب المخدرات بدأت في يوليو الماضي، وقال إن السلطات اعتقلت 1300 مشتبه بهم وضبطت «44 كيلوجراماً من المواد المخدرة، و37 كيلوغراماً من المنشطات».ولم يتم الكشف عن صور العمل الفني وتفاصيل حالته، ووفقاً لصحيفة ناشيونال، لم يتم التحقق من صحة اللوحة بعد، ولم تعلن وزارة الداخلية العراقية حتى الآن ما إذا تم اكتشاف أي أعمال فنية أو قطع أثرية ثقافية أخرى بارزة خلال المداهمات.وقال صبحي إن مداهمات الحد من تجارة المخدرات والترويج لها وتعاطيها مستمرة، وتستهدف المقاهي والمواقع الأخرى التي يتجمع فيها الشباب، وأوضح صبحي أن تجارة المخدرات «مرتبطة بالعديد من الجرائم؛ ومنها القتل والسرقة والخطف والاغتصاب وتشكيل العصابات والفساد والتفكك الأسري، حتى تصل إلى تجارة الآثار».ويعد الفنان التشكيلى بيكاسو، واحداً من أشهر الفنانين في القرن العشرين، وينسب إليه الفضل في تأسيس الحركة التكعيبية في الفن.