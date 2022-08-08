فيما يقاسي ملايين الأوروبيين ويلات الارتفاع غير المسبوق في درجة الحرارة، خلال صيف قياسي السخونة؛ يستمتع سكان مملكة ليسوتو الصغيرة الواقعة جنوب القارة الأفريقية بالتزلج على الجليد! وتقول ليسوتو، التي تحيط بها جمهورية جنوب أفريقيا من جميع الاتجاهات، إنها الدولة الوحيد في العالم التي يزيد ارتفاع كل شبر منها على ألف متر (3280 قدماً) فوق مستوى البحر. ولذلك السبب تشهد ليسوتو هطول الثلج خلال الشتاء، في ظاهرة تتفرد بها في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية. ومع أن جنوب القارة السمراء يشهد أحياناً برودة شديد خلال الشتاء؛ إلا أنه يندر فيه هطول الثلج، ووجود مناطق للتزلج على الجليد. ويعتبر منتجع آفريسكي، في منطقة جبال مالوتي في ليسوتو، الذي يبلغ ارتفاعه 3 آلاف متر فوق مستوى سطح البحر، المنتجع الوحيد للتزلج على الجليد في المناطق الواقعة جنوب خط الاستواء. وقد تخصص عدد من مواطني ليسوتو في تقديم دروس إلى عشاق التزلج على الجليد، ومساعدتهم في ممارسة هذه الهواية. ويعد منتجع آفريسكي الحديقة الثلجية الوحيدة في القارة الأفريقية.