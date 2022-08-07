عُرضت مخطوطة مصغرة كتبتها شارلوت برونتي البالغة من العمر 13 عاماً، بعد إعادتها إلى منزلها في ويست يوركشاير. والمخطوطة كانت على شكل كتاب مكون من 15 صفحة، وهو أصغر من الكتب المعتادة من ناحية الأبعاد ومؤرخ في ديسمبر 1829 ومُخيط بغلافه الأصلي من الورق البني، ويبلغ قياسه 3.8 بوصة (9.6 سم) في 2.5 بوصة (6.3 سم)، ويحتوي على 10 قصائد.وقد تم شراء المخطوطة من قبل مؤسسة خيرية مقابل 973000 جنيه إسترليني (1.25 مليون دولار)، في أبريل، وتم التبرع بها لمتحف برونتي. وقالت المنسقة الرئيسية للمتحف في هاوورث آن دينسديل، في وقت التبرع، إنها كانت «سعيدة للغاية» بعودة الكتاب.وابتكرت شارلوت وأخواتها، وإميلي، وآن وشقيقها برانويل عدداً من الكتب المصغرة عندما كانوا يكبرون معاً، كما كتبوا قصص المغامرات والدراما والشعر، في كتب مخطوطات يدوية الصنع مليئة بخط اليد المقصود منها الطباعة.شارلوت، التي استمرت في كتابة روايتها الكلاسيكية (جين اير) بعد 18 عاماً، كتبت 6 من هذه «الكتب الصغيرة»، وكان هذا آخر ما يُعتقد أنه لا يزال في حيازة القطاع الخاص.وهناك من هذا النوع كتاب (ريمس)، من تأليف شارلوت برونتي، الذى لم يبعه أحد، وطبعته بنفسها، ويتضمن قصائد بعنوان (الجمال في الطبيعة ورؤية آثار برج بابل).الكتاب مذكور في كتاب إليزابيث جاسكل The Life Of Charlotte Brontë (1857)، لكن القصائد لم تُنشر أو تُصوَّر أو تُنسخ أو تلخّص.