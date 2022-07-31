فاجأ نجم هوليوود جوني ديب جمهوره، بالإعلان عن بيع مجموعة من لوحاته التي رسمها، التي تندرج ضمن فن البوب آرت، بمقابل 3.6 مليون دولار، وشهدت منافسات كبيرة من أجل الحصول عليها.وتم بيع اللوحات الفردية بمقابل قدره 4800 دولار، بينما بيعت المجموعة الكاملة المكونة من أربع صور مقابل 18000 دولار وذلك في مزاد Castle Fine Art.أما عن مجموعته الأولى، فضمت 780 لوحة، تم بيعها في غضون ساعات، وركزت لوحات مجموعته على «الأصدقاء والأبطال»، والتي تضمنت قطعاً بأسلوب فن البوب؛ من أبرزها لوحة للفائز بجائزة نوبل للآداب بوب ديلان، وكيث ريتشاردز، وإليزابيث تايلور، وآل باتشينو.وأوضح التقرير أن جوني ديب رسم الأشخاص الذين عرفهم جيداً، والذين ألهموه كشخص، بينما وصفت دار المزاد Castle Fine Art هذه اللوحات بأن كل صورة هي انعكاس حميم لشخصيتها في عيون جوني؛ تصوير كيف كشفوا عن أنفسهم له، وأنها تقاطع «فن البوب» و«فن الشارع»، يطلق على المجموعة أيضاً اسم «فن البوب مع إحساس».وقال جوني ديب، لطالما استخدمت الفن للتعبير عن مشاعري والتفكير في الأشخاص الأكثر أهمية بالنسبة لي، مثل عائلتي وأصدقائي والأشخاص الذين أحبهم. تحيط لوحاتي بحياتي، لكنني احتفظت بها لنفسي وقيّدت نفسي.ووفقا للتقارير الإعلامية، فقد تم بيع لوحة جوني ديب، التي رسمها للفائز بجائزة نوبل للآداب، بوب ديلان، بمقابل 4800 دولار.