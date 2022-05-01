تستذكر الإعلامية والمذيعة الأولى في قناة الحدث الجزائرية سارة بن عيشوبة في شهر رمضان من كل عام أول بداياتها في الصيام في الجزائر عندما كان عمرها 10 سنوات، خصوصاً أولى أيام الصيام حتى تعودت على ذلك تدريجياً، وتضيف بن عيشوبة في حوار مع «عكاظ»، بأنها افتقدت اجتماع العائلة خصوصاً في رمضان بعد انتقالها للعمل في مدينة دبي، كما أنها ليست من هواة المطبخ، وأشارت بن عيشوبة إلى أن الشهر الكريم فرصة والحسنة فيه بأضعافها، فلذلك ليس لها برنامج محدد بالشهر الفضيل، كما أنها تفضل صيام الشهر الكريم في مسقط رأسها الجزائر، وبينت أنه ليس لها برنامج معين في رمضان، وجُل وقتها تقضيه في متابعة الأخبار بحكم عملها، وتضيف بأن أكثر ما يستهويها هي المسلسلات الكوميدية، وأنها كانت تتأثر سابقاً بقراءة الشيخ رياض الجزائري وأخيراً الشيخ ماهر المعيقلي، فإلى نص الحوار:

• متى بدأتِ الصيام؟



•• بدأت صيام الشهر الكريم كاملاً في عمر 10 أو 11 عاماً تقريباً.. قبلها بالتأكيد حاول والداي تعويدي وإخوتي على الصيام تدريجياً، وتعليمنا فضل الصيام.

‏• ما الذكريات الأثيرة من رمضان؟



•• اجتماع العائلة للفطور، وصلاة التراويح في المسجد، ومنذ سنوات افتقدت الأولى مع انتقالي للعيش والعمل في دبي.

‏• هل تعدين برنامجاً رمضانياً للشهر الكريم؟



•• ليس لي برنامج مخطط بدقة.. ولكن مجموعة نقاط وواجبات أحاول أن ألزم نفسي بها.. فالشهر الكريم فرصة، والحسنة فيه بأضعافها.

‏• أين تفضّلين قضاء شهر الصيام؟



•• مع العائلة في الجزائر.

‏• كم رمضان صمتِه خارج الوطن؟



•• الكثير.. لا أعلم تحديداً كم.

• هل تدخلين المطبخ؟ وما الذي تجيدينه من طبخات؟



•• قليلاً.. لا أحب الطبخ، ولا أجيد إلا القليل.

‏• من تدعين لمائدة الإفطار؟



•• عائلتي.. أو أصدقائي المقربين جدّاً وهم 3 على أقصى تقدير.

‏• ما الوجبات المفضلة؟



•• الحلويات.. نقطة ضعفي.

‏• كيف تقضين يوم الصيام؟



•• في غالب الأوقات أنا محبة لجو البيت.. وفي رمضان يزداد هذا الشعور، ويومي عبارة عن عمل، صلاة، مكالمات مع العائلة، قراءة قرآن، البحث عن أي مسلسل كوميدي لمتابعته.

‏• ماذا تفتقدين في رمضان؟



•• أفتقد الجو العائلي.

• ما برنامجك التلفزيوني المفضّل؟



•• ليس لي برنامج معين.. أستمر في متابعة الأخبار بحكم عملي وأي مسلسل كوميدي.

• كم ساعة تقرئين، وما أبرز الكتب المفضّلة؟



•• نجحت لحد كبير أن ألزم نفسي بالقراءة يومياً لمقالات رأي، وتحليل سياسية، من مصادر متنوعة، وهذا أساسا جزء من عملي.. لكن بعيداً عن السياسة «إليف شافاق» هذه الفترة.. فقواعد العشق الأربعون عرفتني على كاتبة لروايات ممتعة وأنيقة، وقبلها كانت أحلام مستغانمي كاتبة فترة المراهقة.

‏• عادة رمضانية تتمنين عودتها؟



•• ليس عادة.. ولكن رمضان في فصل الشتاء.

‏• دعاء رمضاني لا تملين من تكراره؟



•• اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي.

‏• قارئ تؤثرين سماع تلاوته؟



•• الشيخ رياض الجزائري، وأخيراً الشيخ ماهر المعيقلي.